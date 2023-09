Expointer 46ª Expointer chega ao fim com recorde de público e negócios: 820 mil visitantes e quase R$ 8 bilhões

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Próxima edição já tem período marcado: 24 de agosto a 1º de setembro de 2024. (Foto: Fernando Dias/Divulgação)

Encerrada neste domingo (3) após nove dias de atividades, a 46ª Expointer foi encerrada neste domingo (3) com recorde de público e comercialização. Foram quase cerca de 820 mil visitantes e quase R$ 8 bilhões em volume de negócios no Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), reafirmando assim o status de maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina.

Esses números representam incrementos de 6% e 11,8% na comparação com o evento do ano passado, de acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Divulgado à tarde pela comissão organizadora, o balanço pode ser conferido no site expointer.rs.gov.br, que também anuncia o período de realização do evento no ano que vem: 24 de agosto a 1º de setembro.

“O significado da Expointer reside menos no comparativo de um ano para o outro e mais na sua efervescência, que demonstra o vigor da agropecuária gaúcha e a consolidação do setor”, ressaltou o titular da Seapi, Giovani Feltes.

Secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini enalteceu por sua vez o desempenho do Pavilhão da Agricultura Familiar: “Esse setor representa 80% dos endereços rurais produtivos no Estado. A quantidade de jovens empreendedores também demonstra que a sucessão rural tem sido uma realidade. Foram 377 empreendimentos expositores, sendo 63% comandados por mulheres”.

Com a palavra…

– Leonardo Paschoal, prefeito de Esteio: “Destacamos 180 servidores de seis secretarias, desde 27 de junho, para trabalhar pela Expointer. Fizemos 108 inspeções sanitárias e, pela primeira vez, não houve auto de infração, apreensão ou inutilização de mercadorias. Tivemos um crescimento de 47% no faturamento do comércio e, fora dos portões do Parque Assis Brasil, a taxa de ocupação da rede hoteleira da região foi de 86%”.

– Domingos Velho Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul): “O ativo mais importante dessa feira é o produtor rural. O governo deu a oportunidade para que os produtores conquistassem resultados expressivos na Expointer. Apostem nesse ativo!”.

– Eugênio Zanetti, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS): “Das pessoas que visitam a Expointer, poucas têm como comprar máquinas ou animais, mas todas chegam ao Pavilhão da Agricultura Familiar e saem com pelo menos uma sacolinha. Inovação e criatividade vêm marcando os produtos da agricultura familiar a cada edição”.

– Claudio Bier, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers): “Cada ano é uma corrida com obstáculos, em que devemos fazer maior esforço para superar a edição anterior. A tecnologia que o setor imprime às máquinas vem atraindo produtores, ao permitir que produzam mais no mesmo pedaço de chão”.

– João Francisco Wolf, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac): “Tivemos uma pequena queda na venda dos animais, mas nada assustador. Acredito que o RS Innovation Agro vem trazendo novas e boas oportunidades para o setor. Se no ano passado o RS Innovation Agro contabilizou R$ 3,5 milhões, neste ano, só um contrato está com R$ 9,9 milhões em intenção de negócios”.

Histórico

Criado em 1901 como “Exposição Estadual” no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, o evento foi transferido em 1970 para o então recém-inaugurado Parque Assis Brasil, em Esteio, e rebatizado em 1972 como “Exposição Internacional de Animais” (Expointer).

No ano passado, com o seu retorno à modalidade presencial após dois anos de restrições causadas pela pandemia de coronavírus, foram registrados recordes de visitação e faturamento, com 750 mil pessoas circulando pela feira e uma movimentação total de R$ 7 bilhões em negócios.

Os resultados e o sucesso só são possíveis graças ao engajamento de profissionais de diversas regiões do Rio Grande do Sul e que atuam em diversas áreas, não apenas na agricultura ou pecuária. São mais de 30 mil pessoas envolvidas a cada edição, para que o evento seja bem sucedido nos mínimos detalhes.

Uma curiosidade envolvendo as edições da Expointer nos últimos anos ainda confunde quem não está familiarizado ao tradicional cronograma do evento: a realização da abertura oficial quando a feira já está em andamento (muitas vezes mais próxima do encerramento, inclusive). Neste ano não foi diferente.

Embora os portões do Parque tenham sido escancarados ao público no dia 26 de agosto (sábado), somente na sexta-feira (1º) a feira teve a sua inauguração protocolar. E com ao menos um números para lá de animador: quase 500 mil pessoas em sete dos nove dias de atividades (a expectativa é de 700 mil visitantes até este domingo).

O governo gaúcho destinou R$ 9,6 milhões para manutenção hidráulica, elétrica, serviços de limpeza, segurança e acessibilidade na Expointer, dentre outros itens essenciais nos pavilhões e demais espaços.

(Marcello Campos)

