Inter Desdobramentos da rodada mantêm o Inter em 14º lugar no Brasileirão, ainda próximo do Z4

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

O meia Maurício (foto) está na lista de atletas que em breve desfalcarão o Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Os desdobramentos da 22ª rodada não permitiram ao Inter ampliar a distância em relação à zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha, que no sábado (2) chegou a subir para a 12ª posição ao empatar fora de casa com o Goiás (0 a 0), no domingo voltou ao 14º lugar ao ser ultrapassada por Corinthians e Cruzeiro – ambos com os mesmos 26 pontos do Colorado mas em vantagem nos critérios qualificados.

Além da estagnação na tabela, o Inter já amarga dez partidas sem vitórias na competição. Superar essa situação passa obrigatoriamente por bons resultados contra São Paulo (em Porto Alegre, em 13 de setembro) e Athletico-PR (em Curitiba, dia 21).

Já no dia 27, enfrentará o Fluminense no Rio de Janeiro, em jogo de ida pelas semifinais da Copa Libertadores da América. O segundo duelo está marcado para 4 de outubro, no estádio Beira-Rio.

Durante o empate contra o Goiás no Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet acabou discutindo com torcedores do Inter posicionados na arquibancada atrás do banco de reservas no Estádio da Serrinha. O desentendimento ocorreu por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, em momento de paralisação da partida para atendimento médico a um atleta.

O comandante argentino não gostou de uma manifestação feita pelo grupo, pedindo melhores resultados no Brasileirão. “Eles querem ganhar, e eu também, então entendo”, comentou Coudet na coletiva de imprensa pós-jogo. “Fiquei irritado, errei. Depois fui pedir desculpa, mas ele não estava mais lá”.

Na mesma conversa com jornalistas, o técnico também admitiu não estar contente com o desempenho da equipe no campeonato. “Queríamos ganhar, mas faltou um pouco de precisão e, sobretudo, mais cruzamentos e finalizações”, frisou. “Temos uma sequência muito longa sem ganhar e isso incomoda. Agora não há mais desculpas, teremos uma semana completa para treinar e ganhar em casa”.

Ele também atribuiu parte do rendimento insuficiente neste sábado ao calor em Goiânia: “Não estou querendo dar uma desculpa, mas o fato é que estava muito quente e tivemos algumas dificuldades nesse sentido”.

O placar sem gols contra o Goiás não foi o único aspecto a preocupar a comissão técnica do Inter. Há também alguns desfalques importantes pela frente:

– Após um choque contra atleta adversário no segundo tempo de jogo, o atacante Pedro Henrique deixou o campo sentindo dores no antebraço esquerdo. Ele voltou com a delegação para Porto Alegre utilizando uma tipoia e passou por exames para verificar se houve fratura.

– O também atacante Enner Valencia, titular colorado, foi convocado pela Seleção do Equador para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. As partidas serão disputadas nos dias 7 e 12, respectivamente contra a Argentina e Uruguai.

– Pelo mesmo motivo, em breve a equipe gaúcha não poderá contar com o meia Charles Aránguiz (chamado pelo Chile) e com o volante Johnny (pelos Estados Unidos). O zagueiro Vitão e o meia Mauricio, por sua vez, deverão se apresentar à Seleção Brasileira Olímpica.

2023-09-03