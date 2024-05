Rio Grande do Sul Quase 2 mil toneladas para o Rio Grande do Sul: Defesa Civil teve maior volume de doações da história

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o ministro Rui Costa, doações recebidas pela entidade federal é recorde; governo federal anunciou novas medidas nesta quinta-feira Foto: Prefeitura de Canoas Foto: Prefeitura de Canoas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (09) que as doações recebidas pelos entes federais para o Rio Grande do Sul estão chegando em duas mil toneladas. Segundo o ministro, trata-se do maior volume de doações da história da Defesa Civil nacional.

“Só de doações encaminhadas e operadas por entes federais [Força Nacional, Correios] nós estamos chegando a duas mil toneladas de doações sendo encaminhadas para o Rio Grande do Sul. De longe, essa é a maior movimentação de doações da história registrada da Defesa Civil nacional”, disse.

A frase de ocorreu durante o anúncio de medidas para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, que contou com vários ministros do governo, além de autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O balanço mais recente divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul confirma 107 mortes, além de 136 desaparecidos e 374 feridos. De acordo com as autoridades, 425 municípios foram afetados desde o início da tragédia.

Segundo Rui Costa, o governo federal começa a fazer, ainda nesta quinta-feira, lançamentos aéreos, utilizando paraquedas, de donativos para lugares isolados no estado gaúcho.

“Hoje começa uma outra operação, também complexa, de fazer chegar mantimentos — água, remédios — para aquelas localidades que não se está conseguindo chegar”, explicou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/quase-2-mil-toneladas-para-o-rio-grande-do-sul-defesa-civil-teve-maior-volume-de-doacoes-da-historia/

Quase 2 mil toneladas para o Rio Grande do Sul: Defesa Civil teve maior volume de doações da história

2024-05-09