Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

No total, os homens resgataram 57 pessoas e nove animais. Foto: Divulgação No total, os homens resgataram 57 pessoas e nove animais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após 19 dias, bombeiros do Acre que foram enviados ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas e animais retornaram ao Estado última terça-feira (28). A equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) saiu da capital Rio Branco em direção ao Estado gaúcho no dia 9 de maio, atravessando mais de 4,4 mil quilômetros.

No total, os homens resgataram 57 pessoas e nove animais, além de atenderem ocorrências e prestarem apoio humanitário, levando remédios, comida e água para as pessoas que não saíram de suas casas durante a tragédia.

Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 169 pessoas foram mortas, 44 estão desaparecidas e mais de 620 mil foram expulsas de casa.

A equipe do CBMAC também prestou auxílio à Polícia Federal no transporte de tropas e equipamentos, e deu apoio à imprensa no transporte aquático pelas áreas inundadas.

A chuva forte começou em 27 de abril e se estendeu por mais de 10 dias, sobrecarregando as bacias de rios do Estado, que transbordaram e a água invadiu municípios, arrasando cidades inteiras. A Região da Serra também sofreu impacto da chuva, mas em função de deslizamentos de terra.

O grupo que integrou as missões de resgate de pessoas e animais junto ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande Sul, foi composta também pelos terceiros-sargentos Zinho Galvão, Ismael Medeiros e Genilvan de Moura, todos especialistas em salvamento aquático, águas rápidas e ambientes colapsados.

O capitão Marcos Corrêa, comandante do batalhão de Tarauacá, liderou a missão e disse que o cenário foi totalmente devastador. “As buscas continuavam, mas retornamos porque, segundo as Diretrizes de Direito Nacional de Resposta a Desastres, as equipes ficam de sete até dez dias, por questões físicas e psicológicas, geralmente ocorrendo a substituição dessas equipes de salvamento. No caso do Acre, houve apenas a desmobilização” explicou.

Nos dois primeiros dias de trabalho, no dia 16 de maio, a equipe de militares contabilizou o resgate de 20 pessoas e três animais.

Os profissionais percorreram, de caminhonete, mais de 4 mil quilômetros por seis estados brasileiros até chegar em Porto Alegre. Logo no primeiro dia, os militares acreanos ajudaram a resgatar 14 pessoas.

Já no dia 16, mais seis pessoas e três animais, sendo dois cachorros e um gato, foram retirados de casa com ajuda dos militares. “Nossa viagem durou cerca de quatro dias e meio”, disse o comandante da equipe, capitão Corrêa.

2024-05-31