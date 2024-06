Porto Alegre Ilha da Pintada, em Porto Alegre, receberá purificadores de água doados pelo governo do Uruguai

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

DMAE instalará a unidade em substituição às máquinas que foram danificadas pelas enchentes Foto: Cesar Lopes/PMPA Itália também enviou equipamento ao Estado nesta semana. (Foto: EBC) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Uma das áreas de Porto Alegre mais atingidas pelas enchentes recordes de maio deste ano, a Ilha da Pintada (bairro Arquipélago) receberá usinas purificadoras de água doadas pelo governo do Uruguai ao Rio Grande do Sul. A informação é do embaixador do país vizinho no Brasil, Guillermo Valles, após a conclusão de trâmites burocráticos para acelerar a iniciativa.

Os equipamentos serão encaminhados ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para substituição de máquinas que danificadas pela cheia do Guaíba. “Isso possibilitará o abastecimento de água potável para mais de 10 mil pessoas na região”, detalha o secretário-executivo do Escritório de Representação do Estado em Brasília (EBSB), Henrique Pires, que se encontrou com o diplomata na capital federal.

Já os 75 equipamentos de menor porte mas com a mesma finalidade que foram entregues recentemente por autoridades do Japão serão instalados preferencialmente em hospitais que atendam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determinação do governador Eduardo Leite.

Itália

A ajuda humanitária internacional tem sido ampliada no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (29), foi desembarcada na Base Aérea de Canoas uma carga com equipamentos emergenciais doados pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália. O Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das Nações Unidas (ONU) colaborou para viabilizar a ação.

Dentre os itens enviados estão medicamentos e suprimentos suficientes para atender cerca de 100 mil pessoas durante três meses, além de tendas para 4,5 mil pessoas, cinco geradores de energia, dois purificadores com capacidade para 64 mil litros de água por dia e quatro tanques de 100 mil litros para armazenamento de água potável.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanhou a entrega junto com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral do país em Porto Alegre, Valerio Caruso. Polo ressaltou, na ocasião:

“Temos uma relação forte com a comunidade italiana que vive aqui, da mesma forma que somos parceiros comerciais em alguns setores econômicos. Esse auxílio consolida nossos laços e demonstra solidariedade entre os povos”.

Atualmente, cerca de 120 mil indivíduos residentes no Estado possuem cidadania italiana. Também vivem no Estado aproximadamente 4,5 milhões de descendentes de famílias do país europeu, continente que corresponde a algo em torno de 40% da população do Estado. No ano que vem, a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao mapa gaúcho completará 150 anos – marca que deve motivar uma série de eventos culturais.

(Marcello Campos)

2024-05-31