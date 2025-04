Dicas de O Sul Exposição “Mbyá Guarani, Estamos Aqui!” é aberta no Parque da Redenção, em Porto Alegre

5 de abril de 2025

O evento prossegue até o dia 20 deste mês, com entrada gratuita

A exposição “Mbyá Guarani, Estamos Aqui!” foi aberta neste sábado (5) em uma tenda-galeria instalada ao lado do Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. O evento prossegue até o dia 20 deste mês, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Na exposição, o joalheiro e escultor Cesar Cony e um grupo de artesãos e artesãs da aldeia Tekoá Jataí’ty mesclam pedras preciosas, prata, esculturas de animais em madeiras de erva-mate e corticeira, fibras de taquara, latão e ferro.

Entre as obras, há uma águia de quase um metro de altura, esculpida em madeira de erva-mate e espatulada a ferro quente, com olhos moldados em citrino, bico e crista de latão envernizado e pedras de zircônia no peito.

A mostra também se propõe a impulsionar a geração de renda para a comunidade indígena. Cinquenta por cento do valor arrecadado com a comercialização das obras será destinado aos artesãos participantes e, durante os finais de semana, estará disponível um espaço para venda de outras peças em madeira, cestarias, colares e pulseiras feitas pelas mulheres.

