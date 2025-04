Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria divulga os nomes das vítimas de acidente com ônibus que deixou sete mortos

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

(Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) confirmou neste sábado (5) as identidades dos sete estudantes do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da instituição que morreram em um acidente ocorrido no município de Imigrante, no Vale do Taquari, na manhã de sexta-feira (4).

O grupo viajava para realizar uma visita técnica ao cactário Horst, localizado na cidade. As vítimas fatais são: Dilvani Hoch, 55 anos; Elizeth Fauth Vargas, 71 anos; Fátima E. R. Copatti, 69 anos; Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos; Janaina Finkler, 21 anos; Marisete Maurer, 54 anos; e Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos.

O ônibus, que transportava 33 pessoas, caiu em uma ribanceira após ter ficado sem freio na RSC-453. Vinte e seis pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu perto do destino final.

A UFSM afirmou, em nota, que se solidariza com familiares e amigos das vítimas. “A força tarefa entre prefeitura municipal de Santa Maria, Defesa Civil, Brigada Militar, Ministério Público Estadual e UFSM permanece em contato com as famílias para auxiliá-las com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico”, disse a universidade.

