5 de abril de 2025

A medida inclui alíquotas de 10% sobre todas as importações de produtos do Brasil feitas por empresas dos EUA

As tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump contra países que possuem relações comerciais com os Estados Unidos entraram em vigor neste sábado (5).

A medida inclui alíquotas de 10% sobre todas as importações de produtos do Brasil feitas por empresas dos EUA. Ao todo, o “tarifaço” de Trump atinge mais de 180 países e regiões, incluindo a União Europeia (20%), China (34%), Coreia do Sul (25%) e Japão (24%).

O anúncio foi feito pelo republicano na última quarta-feira (2), com o discurso de que os EUA ficariam “livres” de produtos estrangeiros. “É a nossa declaração de independência econômica”, afirmou o presidente.

Trump utiliza as taxas como uma tentativa de incentivar a indústria nacional, por meio do aumento da produção e do consumo de itens locais. A ideia é que, ao priorizar produtos fabricados nos EUA, o país gere mais emprego e fortaleça a economia, embora analistas enxerguem justamente o movimento contrário.

O líder norte-americano também vê a estratégia como uma forma de negociar pautas de interesse dos EUA, como o aumento da segurança nas fronteiras.

Especialistas destacam que a aplicação de tarifas tem potencial inflacionário, já que o custo mais alto de importação deverá encarecer a produção pelas empresas nos EUA. Consequentemente, os produtos e serviços tendem a subir para o consumidor final, pressionando o índice de preços do país.

