Porto Alegre Conta de água ficará mais cara a partir de maio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

(Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia

A prefeitura de Porto Alegre definiu os índices de reajuste das tarifas do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na sexta-feira (4). Conforme decreto, o aumento, que será de 6,58% na categoria residencial, começará a ser aplicado no início de maio.

Segundo a prefeitura, as tarifas do Dmae não eram corrigidas desde julho de 2023. “Não há aumento real do preço cobrado à população. Trata-se apenas da reposição inflacionária”, explicou o diretor-presidente do Dmae, Bruno Vanuzzi.

Consumo residencial

O preço básico do metro cúbico de água para o consumo residencial passará de R$ 4,86 para R$ 5,18. Esse é o mesmo valor aplicado para a remoção do metro cúbico de esgoto sanitário.

Consumo comercial e industrial

O metro cúbico de água para o consumo comercial e industrial custará R$ 5,90. Atualmente, o valor cobrado é de R$ 5,53. A remoção do metro cúbico de esgoto sanitário tem o mesmo preço.

Tarifa social

Os consumidores cadastrados na tarifa social e que contam somente com o fornecimento de água passarão a pagar, mensalmente, R$ 20,73. Já quem é atendido com os serviços de água e recolhimento de esgoto pagará R$ 37,31. Atualmente, os valores são, respectivamente, R$ 19,44 e R$ 34,99.

2025-04-05