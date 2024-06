Porto Alegre Porto Alegre mantém vacinação de rotina contra a paralisia infantil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Esquema de imunização contra poliomielite abrange doses em diferentes etapas da infância. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os postos vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação de rotina contra poliomielite (paralisia infantil) para crianças de até 5 anos incompletos. Conforme preconizado pelo calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o esquema abrange dose injetável aos 2, 4 e 6 meses, com primeiro e segundo reforços aos 15 meses e, por meio da “gotinha”, aos 4 anos.

“Crianças com esquema atrasado ou que necessitam receber a dose de rotina contam com o procedimento à disposição”, reitera a enfermeira Renata Capponi, chefe da Equipe de Imunizações da prefeitura. Ela explica que a campanha já prevê outra dose extra, não disponível no momento.

Por decisão da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul – incluindo Porto Alegre – não terá a campanha contra a pólio neste semestre, diferente da logística adotada no restante do País. A ofensiva foi adiada em território gaúcho por causa do estado de calamidade pública gerado pelas enchentes.

O Brasil não registra casos da paralisia infantil desde o final da década de 1980. Em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do vírus. Mas acabou reclassificado como área de alto risco para a reintrodução da pólio: em 2022, a cobertura vacinal para crianças com menos de 1 ano foi de 77%, índice que subiu para 83% em 2023.

Oportunidade no fim de semana

Para quem ainda não conseguiu levar a gurizada para imunização contra essa e outras doenças, a prefeitura mantém abertos neste sábado (1º) e domingo cinco postos de saúde (10h-19h) e quatro unidades móveis (9h-18h ou 9h-17h, conforme o local), no âmbito da “Operação Inverno” da SMS. Também prossegue a aplicação junto aos pequenos que estão com suas famílias em abrigos provisórios.

Além de doses contra poliomielite, são oferecidos fármacos contra a gripe, covid, difteria e tétano. Também estão disponíveis outros serviços médicos. ondotológicos e de enfermagem para todas as faixas etárias, conforme detalhado no site prefeitura.poa.br.

– Posto de saúde Beco do Adelar (avenida Juca Batista nº 3.480, bairro Campo Novo).

– Posto de saúde José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira nº 3.330, bairro Restinga).

– Posto de saúde Moab Caldas (avenida Moab Caldas nº 400, bairro Santa Tereza).

– Posto de saúde Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas nº 55, bairro Santana).

– Posto de saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar nº 2.442, bairro Tristeza).

– Unidade móvel (apenas sábado) no Boulevard Assis Brasil (avenida Assis Brasil nº 4.320, bairro São João).

– Unidade móvel (sábado e domingo) no Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo nº 545, bairro Floresta).

– Unidade móvel (sábado e domingo) no Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva nº 730, bairro Cidade Baixa).

– Unidade móvel (sábado e domingo) junto ao Cemitério Jardim da Paz (rua João de Oliveira Remião nº 1.347, bairro Lomba do Pinheiro).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-mantem-vacinacao-de-rotina-contra-a-paralisia-infantil/

Porto Alegre mantém vacinação de rotina contra a paralisia infantil

2024-05-31