Rio Grande do Sul Canadá envia donativos ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lote inclui mais de 80 toneladas de roupas para o inverno. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma campanha encabeçada pelo Conselho Brasileiro de Cidadania (Concid) do Canadá e pela empresa Mellohawk Logistics, em parceria com a entidade humanitária World Vision International, mobilizou centenas de cidadãos nas principais cidades do país norte-americano, tais como Toronto, Montreal, Ottawa e Vancouver. No foco da iniciativa, o envio de donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os itens foram angariados no período de 13 a 17 de maio, engajando não apenas cidadãos brasileiros ou canadenses, mas também integrantes das comunidades como a portuguesa. Foram arrecadadas mais de 80 toneladas de roupas novas e usadas, em um total de 60.000 peças embaladas e classificadas em 1.750 caixas, com separação por itens femininos, masculinos e infantis, além de ênfase em agasalhos de inverno.

Ao todo, são dois lotes (um embarcado em Toronto, o outro de Montreal). A carga já está no Aeroporto de Guarulhos (SP) e deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias, em cinco contêineres após transporte por via marítima até o Porto de Itapoã (Santa Catarina), de onde prosseguirão por via rodoviária até a capital gaúcha. As empresas Air Canada Cargo e Maersk bancaram as despesas de frete.

“Não existe distância geográfica que a solidariedade não possa alcançar”, ressalta o Concid. “O Canadá se tornou bem mais próximo do Rio Grande do Sul, já que o amor e a compaixão são sentimentos sem fronteiras e capazes de unir dois pontos tão distantes no mapa.”

World Vision Canada

A World Vision International é uma organização cristã de ajuda humanitária, fundada em 1950 por Robert Pierce como uma organização de serviços para fornecer cuidados para crianças na Coreia. Em 1975, o trabalho de emergência foi adicionado aos objetivos da World Vision. A entidade está ativa em mais de 100 países, com receita total de US$ 3,14 bilhões (incluindo subsídios, produtos e doações estrangeiras).

Estabeleceu uma base de operações em um prédio histórico que abrigava estação de trem em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre0. O plano inicial é permanecer na região por ao menos nove meses. Nos próximos dias, deve contratar 100 pessoas para trabalhar no armazenamento e distribuição de doações.

Na quarta-feira passada (29) foram recebidos do Canadá 6 toneladas de carga (incluindo 2 mil kits de higiene), que já está sendo distribuída conforme mapeamento feito pela própria entidade para as áreas mais necessitadas. Já no dia seguinte foram desembarcadas na Base de Canoas, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), dois técnicos da Global Medic de Toronto, que trouxeram em parceria com a World Vision Internacional quatro unidades de purificação de água que serão instaladas em áreas críticas de inundação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/canada-envia-donativos-ao-rio-grande-do-sul/

Canadá envia donativos ao Rio Grande do Sul

2024-05-31