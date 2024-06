Rio Grande do Sul Universidade de Caxias do Sul arrecada livros para escolas públicas atingidas por enchentes

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Mobilização prossegue até o final de agosto. (Foto: EBC)

Desde o início da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) tem se empenhado em uma corrente de solidariedade em diversas áreas, por meio da campanha “UCS A Favor da Vida”.

A mais recente ação envolve a Educs, editora da instituição da Serra Gaúcha e que realiza até 31 de agosto a mobilização “Doe Livros”. O objetivo é destinar obras didáticas e de literatura a bibliotecas e escolas públicas afetadas pelas enchentes na região.

A doação deve ser feita na Educs, junto ao Centro de Convivência do Campus-Sede, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Informações sobre a iniciativa em outras cidades podem ser consultadas por meio do whatsapp (54) 99703-8319. O site é ucs.br.

Biblioteca Nacional

Por meio da página “SOS Bibliotecas Rio Grande do Sul”, lançada em seu site, a Biblioteca Nacional (BN, sediada no Rio de Janeiro) criou um canal de orientação sobre a recuperação de acervos danificados pelas enchentes. O presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, ressalta que já é possível se mobilizar em busca de apoio e informação para esse tipo de restauro.

Ao mesmo tempo, em função das distâncias e dificuldades, a instituição está lançando nas redes sociais pequenas inserções, mostrando aos gaúchos como recuperar documentos pessoais e livros.

Na avaliação do dirigente, o passo mais fundamental será compreender e reorientar a reconstituição dos grandes acervos que tenham sido atingidos. Ele disse ser parte da missão da BN pensar os acervos do ponto de vista técnico e ajudá-los em situações como dessas enchentes “que, para todos, é uma tarefa em larga escala, com uma série de delicadezas e urgências exigidas de fato por esse momento tão grave”.

Por outro lado, a Fundação BN está fazendo um levantamento do que poderia ser estabelecido como doação, no caso de livros. Já há registro de um número importante de obras para serem doadas às diversas instituições gaúchas. Será feito um diálogo entre as diversas instituições que tenham acervos no Estado e se interessem a doar publicações.

Se houver condição, o presidente da BN afirmou que talvez o passo mais fundamental seja uma visita a cada uma das instituições, “dentro das possibilidades”, para que um olhar mais atento, acurado e pontual dos técnicos da biblioteca possa reconfigurar algum tipo de acervo em termos de localização e logística.

(Marcello Campos)

