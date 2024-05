Rio Grande do Sul Bebê nasce após mãe ser resgatada das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Criança está saudável; família ficou ilhada por três dias à espera de ajuda Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um menino nasceu, nesta quarta-feira (08), após a mãe ter sido resgatada das enchentes que assolam cidades do Rio Grande do Sul. Tyson está saudável. Nasceu com 2,8 quilos e 48 centímetros, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

A mãe do bebê, Gislaine de Oliveira Carlos, e outras três pessoas da família ficaram três dias em casa esperando ajuda com a casa alagada, na altura do peito. No domingo (05), eles foram resgatados no bairro Mathias Velho, em Canoas. Depois foram levados para um abrigo montado na sede dos auditores fiscais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

No dia seguinte, Gislaine começou a sentir dores do parto. Estava de 40 semanas. Foi atendida por médicos que também estavam desabrigados no local e enviada para a maternidade. A mãe ainda está no hospital, porque o parto foi cesariano. A família segue no abrigo e agora fazem uma campanha para arrecadar produtos para o bebê.

