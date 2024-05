Rio Grande do Sul Enchentes no RS: cavalo Caramelo é resgatado de telhado em Canoas

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Devido ao peso, animal precisou ser sedado e colocado em um barco Foto: Reprodução Devido ao peso, animal precisou ser sedado e colocado em um barco (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana, foi resgatado no fim da manhã desta quinta-feira (09). As equipes de resgate usaram barcos em vez de um helicóptero para socorrer o animal devido ao peso dele. O cavalo foi resgatado por equipes do Exército Brasileiro, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo.

Apelidado de Caramelo, o animal precisou ser sedado, deitado e colocado em um bote devido ao seu peso. A comoção em torno da situação do cavalo mobilizou até mesmo a primeira-dama. Em suas redes sociais, Janja disse que equipes do Exército Brasileiro iriam fazer o resgate do animal nesta quinta-feira.

“[Uma] equipe do Exército, com veterinários, decolou agora há pouco para tentar fazer o resgate do cavalo Caramelo. Ele superou a noite e ainda está no telhado. Vamos acompanhando, porque muitas equipes estão mobilizadas. Esse resgate é complexo. As equipes que estão empenhadas devem trabalhar em sincronia”, explicou a primeira-dama.

Janja afirmou ter conversado com o General Hertz, Comandante das Operações no RS, que organizou equipes para fazer o resgate de Caramelo”. “Muito emocionada. Desde às 6h da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo”, publicou a primeira-dama nas redes sociais.

Para realizar o resgate, o veterinário da Polícia Militar, Augusto Moscardini, explicou que os veterinários do Exército que participaram da operação em Canoas tiveram que avaliar:

o estado físico e o temperamento do animal;

o tempo em que ele se encontrava ilhado;

e o peso do cavalo.

Segundo Moscardini, Caramelo pesa entre 450kg e 500kg. “Certamente uma operação bastante complexa”, afirmou o veterinário.

“Mesmo que seja um animal manso, na hora de aplicar a anestesia e chegar mais pessoas ele poderia ter tido algum tipo de reação brusca que colocasse a integridade das pessoas que estão ali. Mesmo na hora de sedar esse animal tem uma movimentação pequena, e a gente observou que o espaço que estava lá era restrito”, completou.

Passava das 12h quando o animal chegou em terra firme. O bote foi retirado da água, ainda com o cavalo, e colocado em um caminhão. Mesmo assim, a equipe de resgate afirma que Caramelo ainda corre riscos. Enquanto transportavam o cavalo, os veterinários seguiam aplicando a medicação para que ele permanecesse imóvel. Caramelo também deverá receber litros de soro para repor a quantidade de líquido que perdeu. Uma equipe de bombeiros recebeu o cavalo em terra firme.

“Apesar de serem animais bastante rústicos e resistentes, os cavalos são bastantes sensíveis a mudança de rotina e até ao decúbito prolongado, o tempo que ele passa deitado. É um animal que tem uma série de complicações se passar muito tempo deitado”, explicou Augusto Moscardini.

De acordo com o veterinário, os cavalos podem sofrer complicações se permanecerem muito tempo deitados. Animais que passam por algum tipo de cirurgia emergencial devem ficar entre uma hora e uma hora e meia nesta posição.

“As complicações desde uma baixa de pressão, o que interfere na vascularização da musculatura, podem causar alguns tipos de lesões no músculo e no sistema nervoso periférico. Alguns tipos de problemas gastrointestinais podem acontecer em decorrência desse decúbito prolongado, e uma condição que a gente chama de rabidomiólise”, disse.

Na segunda-feira (06), outro cavalo foi resgatado em Canoas. O animal estava submerso e foi salvo pelo vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha (RS), Marcelo Santos da Silva.

Veja o momento do resgate: https://www.osul.com.br/wp-content/uploads/2024/05/copy_E622F12A-384A-42A3-8696-F39AE23E07DD-1-video-converter.com-1.mp4

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/enchentes-no-rs-cavalo-caramelo-e-resgatado-de-telhado-em-canoas/

Enchentes no RS: cavalo Caramelo é resgatado de telhado em Canoas

2024-05-09