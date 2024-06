Economia Declarações do imposto de renda somam 42,4 milhões até fim do prazo

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O programa gerador do Imposto de Renda deste ano está disponível para download desde 12 de março. Foto: ABr O programa gerador do Imposto de Renda deste ano está disponível para download desde 12 de março. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal registrou 42.421.153 de declarações do Imposto de Renda 2024 enviadas no prazo, que acabou nesta sexta-feira (31), às 23h59min. Do total de declarações enviadas, 41% foram pré-preenchidas e 56,4% simplificadas.

Os contribuintes que moram em 399 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes terão até o último dia útil de agosto para declarar o imposto de renda. O programa gerador do Imposto de Renda deste ano está disponível para download desde 12 de março.

Quem não pagar

As pessoas que não registrarem o documento no site da Receita Federal até a data ainda precisam declarar, mas terão que pagar uma multa, que a receita chama de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED).

O valor da penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração.

A multa começa em R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor do IR.

O valor da multa começa a contar no dia seguinte à data limite de entrega – no caso, sábado (1º) e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/declaracoes-do-imposto-de-renda-somam-424-milhoes-ate-fim-do-prazo/

Declarações do imposto de renda somam 42,4 milhões até fim do prazo

2024-06-01