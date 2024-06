Grêmio Grêmio enfrenta o Bragantino neste sábado pelo Brasileirão; acompanhe

1 de junho de 2024

O confronto marca o retorno do Tricolor ao Brasileirão.

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam às 16h deste sábado (1°), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o time gaúcho não pode mandar jogos em sua Arena, em Porto Alegre, a partida será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. O confronto marca o retorno do Tricolor ao Brasileirão após os jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

