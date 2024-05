Rio Grande do Sul Oktoberfest de Igrejinha realiza ação solidária em prol das vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Na cidade do Vale do Paranhana, 25 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas Foto: Divulgação Na cidade do Vale do Paranhana, 25 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na pior enchente da história de Igrejinha e de todo o Rio Grande do Sul, o espírito solidário da Oktoberfest do município, reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, entrou novamente em ação.

Na cidade do Vale do Paranhana, 25 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas, o que corresponde a quase 80% da população local. Buscando contribuir com o cenário de reconstrução pós-enchente, que exige muito trabalho e despesas às famílias atingidas, a Amifest (Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha), promotora da festa, decidiu realizar uma ação solidária para auxiliar os necessitados.

A entidade está arrecadando recursos por meio do PIX 94.725.306/0001-59 (CPNJ da Amifest). Além disso, junto ao Parque da Oktoberfest de Igrejinha (Rua Arlindo Geis, 255, Centro), foi montado um posto de recebimento e entrega de mantimentos, como roupas, produtos de limpeza e alimentos, que está sendo organizado pela ADRA (Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência).

A gestão dos recursos arrecadados será realizada em parceria com a Assistência Social e representantes de entidades sociais da cidade. “Queremos que as doações cheguem com maior brevidade às pessoas de maior necessidade”, enfatiza o presidente da Amifest e da 35ª edição da Oktober, Egon Wallauer, reforçando que, neste primeiro momento, a ação contemplará a comunidade de Igrejinha. Além disso, ele relata que diversas doações estão chegando de todas as regiões do Brasil.

