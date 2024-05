Notícias Na Serra Gaúcha, desafio é liberar o trânsito de estradas que sofreram com cheias de rios e deslizamentos

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Rodovias estratégicas estão sendo desobstruídas para possibilitar transporte do auxílio às populações atingidas. (Foto: Divulgação/Daer)

Na Serra Gaúcha, o desafio é liberar o trânsito de estradas que sofreram com as cheias de rios e os deslizamentos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está trabalhando em várias frentes para liberar as rodovias da região da Serra Gaúcha castigadas pelas chuvas e enchentes que afetam o Estado desde o fim de abril. Rodovias estratégicas para a ligação entre os municípios locais e com outras regiões estão sendo desobstruídas para possibilitar o transporte do auxílio às populações atingidas.

“São rodovias fundamentais para o deslocamento não só dos moradores da região, mas também para a logística de todo o Rio Grande do Sul. O governo trabalha incessantemente para liberar as rodovias o mais breve possível, sempre com segurança para os usuários”, explica o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul e Alto Feliz estão entre as cidades nas quais as frentes de trabalho atuam. Nesta semana, os trabalhos ganharam o reforço do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), que cedeu equipe e 14 máquinas pesadas para auxiliar na recuperação das rodovias da região.

As máquinas foram emprestadas pelo governo paranaense após solicitação do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e atuam em frentes de obras na ERS-444, entre Monte Belo e Santa Tereza; e na ERS-129, entre Colinas, Roca Sales e Muçum.

“Os trabalhos de desobstrução e recuperação das rodovias da Serra avançam conforme as condições climáticas permitem. Neste momento, as chuvas recomeçaram, o que dificulta os trabalhos. Mas estamos progredindo, restabelecendo rotas entre rodovias estaduais, acessos municipais e com as rodovias federais que cortam a região”, destaca Faustino. “É importante destacar a pronta resposta do DER do Paraná, que se junta a esse esforço tão necessário.”

A intenção é aproveitar a trégua das chuvas, assim que possível, e intensificar os serviços. Para isso, serão consideradas as condições do solo, ainda muito encharcado – principal dificuldade a partir do momento em que as chuvas diminuírem.

Rodovias federais

Na Serra das Antas, equipes contratadas pelo DNIT ainda trabalham na limpeza da BR-470 entre Veranópolis e Bento Gonçalves. O traçado original em alguns pontos não existe mais.

A estrada está interditada há 18 dias, deixando dezenas de pessoas ilhadas e sete mortos. Os técnicos avaliam agora medidas de contenção de encostas e construção de viadutos. A ponte dos Arcos sofreu danos por causa da pressão da água e deslizamentos.

Na BR-116, a ponte sobre o rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, vai ser demolida. Parte da estrutura cedeu. Segundo o DNIT uma nova ponte começara a será construída no mês que vem.

2024-05-19