Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

A catástrofe climática afetou mais 2 milhões e 320 mil pessoas. (Foto: Reprodução)

O número de desaparecidos devido às enchentes no Rio Grande do Sul caiu de 94 para 88, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo do Estado. O número de mortes pela tragédia subiu de 155 para 157. E o número de feridos está em 806.

A catástrofe climática afetou mais 2 milhões e 320 mil pessoas, deixando cerca de 77 mil desabrigados e mais de 540 mil desalojados. O número de municípios atingidos subiu para 463, dois a mais que o registrado no boletim anterior.

O plano de recuperação anunciado pelo governo do estado, na última sexta-feira (17), prevê ações – emergenciais, de reconstrução e longo prazo – para recuperação dos danos causados em consequência das fortes chuvas, envolvendo estado, sociedade civil e iniciativa privada.

O Plano Rio Grande será acompanhado por um Comitê Gestor com a seguinte composição: Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (governo federal); Conselho do Plano Gestor, com câmaras técnicas temáticas para sugestão e acompanhamento; Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, com o engajamento da academia para ações de futuro e transformação; Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e associações de municípios.

“Vamos implementar exemplos de boas práticas de diversos lugares do mundo em nossa secretaria e com as demais pastas para colocar em prática os projetos em nossos municípios. Temos a missão de reconstruir o futuro de um Estado. É um desafio imensurável, que só será possível com a cooperação de todos os segmentos da sociedade”, disse o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

O governo do estado ainda planeja a instalação de cidades provisórias em Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo e Guaíba. Municípios com maior número de pessoas em abrigos.

O Rio Grande do Sul ainda tem 83 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo WhatsApp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

2024-05-19