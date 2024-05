Rio Grande do Sul Prefeito de Canoas diz que, sem socorro do governo federal, pode haver colapso das contas públicas

"Tenho uma perda de arrecadação e um aumento do gasto extraordinário", declarou Jairo Jorge

Com previsão de perda na arrecadação do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), inadimplência no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e gastos não previstos para reconstruir Canoas, o prefeito da cidade, Jairo Jorge, afirmou que, sem o devido auxílio financeiro do governo federal, o município pode ter uma “segunda tragédia”.

“Se não tiver socorro do governo federal, pode haver uma segunda tragédia, que seria o colapso das contas públicas. Eu conversei com o [Paulo] Pimenta sobre isso, com o Waldez [Góes] e com o [Fernando] Haddad. No meu primeiro pedido, eu solicitei R$ 53 milhões, eles aprovaram R$ 5,8 milhões. Eu pedi pra revisar, e eles disseram que vão revisar”, afirmou Jairo Jorge em entrevista à CNN.

Canoas é um dos municípios mais castigados pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

“Terei perda de ICMS, tem escolas danificadas, prédios públicos que precisam ser reconstruídos e uma média de 80% de inadimplência do IPTU. Então, eu tenho uma perda de arrecadação e um aumento do gasto extraordinário, mais despesa e menos receita”, afirmou o prefeito.

