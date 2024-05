Porto Alegre Câmara de Vereadores de Porto Alegre retoma as atividades parlamentares de forma virtual

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Sessões virtuais serão iguais às realizadas durante a pandemia de Covid-19 Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA Sessões virtuais serão iguais às realizadas durante a pandemia de Covid-19. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre retoma nesta segunda-feira (20), de forma virtual, as atividades parlamentares. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública na Capital, serão realizadas sessões ordinárias virtuais nas segundas e quartas-feiras, às 14h, com transmissão pela TV Câmara e Rádio Câmara.

As sessões on-line seguirão as mesmas regras das presenciais, com discursos de lideranças, comunicações e Grande Expediente, além do período da Ordem do Dia, no qual podem ser votados projetos de lei.

As comissões permanentes voltam a funcionar a partir desta terça-feira (21), também de forma virtual.

2024-05-20