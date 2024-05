Mundo Irã confirma a morte do presidente do país após queda de helicóptero

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Raisi era a segunda pessoa mais poderosa do Irã Foto: Reprodução de vídeo Raisi era a segunda pessoa mais poderosa do Irã. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos após a queda de um helicóptero, informou nesta segunda-feira (20) o Ministério das Relações Exteriores do país.

Raisi, que foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025, era a segunda pessoa mais poderosa do Irã, atrás apenas do aiatolá Ali Khamanei, líder supremo do país e de quem o presidente era um possível sucessor.

Segundo a imprensa oficial iraniana, o helicóptero caiu no domingo (19) em uma região montanhosa em razão das más condições climáticas durante um voo que transportava Raisi e outras autoridades do Azerbaijão para o seu país.

A queda ocorreu entre as aldeias de Pir Davood e Uzi, na província iraniana do Azerbaijão Oriental, a cerca de 600 quilômetros a noroeste de Teerã, capital iraniana.

Além de Raisi, o acidente matou o chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian, e outras sete pessoas. A queda do helicóptero ocorreu por volta das 13h de domingo no horário local (6h no horário de Brasília), mas a aeronave só foi encontrada cerca de 12 horas depois. O tempo ruim dificultou os trabalhos de resgate.

Presidente interino

O aiatolá Ali Khamenei anunciou cinco dias de luto em razão das mortes de Raisi, do ministro das Relações Exteriores e de outras sete pessoas. Ele confirmou que o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, assume interinamente a chefia do Poder Executivo.

Novo chanceler

Após a morte de Hossein Amir-Abdollahian, Ali Bagheri Kani foi nomeado ministro das Relações Exteriores interino do Irã.

