Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Em entrevista ao Seleção SporTV, dirigente colorado falou em "não colocar o futebol na frente da vida"

A situação do Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes enchentes, resultou no adiamento de jogos dos times gaúchos por 20 dias. A medida tomada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foi considerada emergencial pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos. O dirigente disse que 20 dias é tempo insuficiente para voltar a pensar em futebol.

Em entrevista ao programa Seleção SporTV nesta quarta-feira (08), Barcellos ressaltou a prioridade do Inter e demais clubes em ajudar a população gaúcha que vem sofrendo as consequências dos temporais dos últimos dias. O presidente colorado, inclusive, se desculpou pela demora em se manifestar, segundo ele, por conta do trabalho de auxílio às vítimas.

O Inter tinha jogo marcado para a próxima sexta-feira (10), contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, CBF só adiou a partida no Beira-Rio na terça-feira (07), o que também gerou críticas de Alessandro Barcellos. Para ele, os 20 dias de adiamento não são suficientes.

“Foi uma medida emergencial e que eu vejo insuficiente para o tamanho da tragédia que estamos vivendo. Sei que é difícil para quem não está aqui ter essa dimensão. Às vezes, as pessoas podem pensar que foi uma região específica da cidade. Não. Foi o estado inteiro, cidades devastadas, Porto Alegre numa situação em que quase nenhum bairro não foi afetado, 85% da cidade sem água. Insuficiente esse tempo para pensar em futebol, inclusive. Uma medida inicial que tira parte do problema urgente, mas não resolve”, afirmou o dirigente colorado.

Barcellos ressaltou, ainda, que tem conversado com os presidentes de Juventude e Grêmio e que os três clubes representam um estado importante do país. Por isso, a questão deve ser vista como “unitária”, nas palavras do presidente. Ele também agradeceu pelas manifestações e solidariedade de outros times de futebol para com o Rio Grande do Sul.

Por outro lado, o dirigente colorado fez uma hipótese sobre a possibilidade levantada de os times gaúchos jogarem em outras regiões. Clubes como Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo e Flamengo disponibilizaram seus Centros de Treinamento, se os times gaúchos aceitarem.

“Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à situação e preocupados com o negócio futebol. Seria possível vir jogar em algum campo que temos aqui? Viajar até Florianópolis e 13 horas de ônibus, porque as entradas da cidade não existem, depois tomarem a água que os outros não têm para tomar? Não tomarem banho, voltarem de ônibus e mais um avião. Todos iriam concordar? Dariam W.O. para essas partidas? Essa é a pergunta que tem que se fazer quando começa a se falar em jogar e treinar aqui e ali. Esse é o exercício mínimo de empatia que esperamos que seja feito”, disparou Barcellos.

“Desculpa a veemência, mas um pouco do sentimento de quem está dentro da água ajudando as pessoas, não falo de mim, mas da população que trabalha 24 horas de forma solidária, de quem trabalha no futebol, dos mais humildes até o mais alto, que também foi acometido desta tragédia. Estamos bastante abalados e não vamos, de maneira nenhuma, colocar o futebol na frente da vida”, concluiu o dirigente colorado.

O elenco principal do Inter não treina desde o último fim de semana. Com o CT Parque Gigante e o Beira-Rio alagados, o clube chegou a considerar o CT da base, Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, como uma possibilidade. No entanto, atualmente, as atividades estão suspensas até a próxima segunda-feira (13).

