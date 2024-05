Grêmio Projeto criado pelo Grêmio, Comunidade TRI realiza trabalhos voluntários em bairros ao redor da Arena

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes foram duramente atingidos pelas enchentes em Porto Alegre Foto: Divulgação/Grêmio Bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes foram duramente atingidos pelas enchentes em Porto Alegre (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criada em 2015 pelo Instituto Geração Tricolor, do Grêmio, a Comunidade TRI está realizando trabalhos nos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, todos no entorno da Arena, em Porto Alegre.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Departamento de Responsabilidade Social, que conta com o apoio da Prefeitura e, desde o início, tem como objetivo o aprimoramento da região que compõe o perímetro do estádio gremista.

Para tanto, busca oportunizar maior participação da população local junto ao Grêmio com diferentes ações desenvolvidas progressivamente, assim como a melhoria de vários espaços de convívio e serviços públicos como ajardinamento, remoção de lixo acumulado, regularização de comércios, reforço de sinalização, entre outros.

O projeto Comunidade TRI é desenvolvido com a participação de parceiros comerciais do clube, instituições privadas e comunidade para transformação visual do entorno da Arena.

Além disso, o Instituto Geração Tricolor, inaugurado em 2010, tem sua atuação sendo desenvolvida junto à antiga sede do remo as margens do Guaíba, com foco no atendimento de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, ofertando serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para os jovens que moram nos bairros Arena do Grêmio.

O Grêmio comunica que irá direcionar seus esforços para retribuir diretamente seus vizinhos. Em todos os seus canais de comunicação, o clube trará em destaque o direcionamento para doações pelo PIX do Instituto.

Os valores arrecadados serão destinados para a reconstrução do que for necessário às pessoas atingidas na região, quando estiverem em condições de retornar para as suas residências. Até o momento, já foram arrecadados aproximadamente R$ 130 mil em contribuições.

O Grêmio segue com seus pontos de coletas presenciais de doações (com foco em água, cobertores, colchões, alimentos não perecíveis, alimentos de consumo imediato como bolachas doce e salgada, e materiais de higiene pessoal e limpeza), conforme lista atualizada diariamente no site do clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/projeto-criado-pelo-gremio-comunidade-tri-realiza-trabalhos-voluntarios-em-bairros-ao-redor-da-arena/

Projeto criado pelo Grêmio, Comunidade TRI realiza trabalhos voluntários em bairros ao redor da Arena

2024-05-08