Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Jogadores voltaram a treinar com bola neste domingo. (Foto: Luis Eduardo Muniz/ Grêmio FBPA)

O Grêmio teve novidades no terceiro dia de treinamentos em São Paulo, após o clube ter que deixar o Rio Grande do Sul em razão das enchentes que causaram a maior tragédia do estado. A novidade foi a presença da bola, já que os últimos dois treinos haviam sido com foco na parte física.

No período da manhã, os jogadores iniciaram o aquecimento com a orientação da equipe de preparação física do Clube. Após os primeiros exercícios, os atletas deram continuidade ao trabalho com bola. Depois da atividade, eles foram divididos em 4 equipes para realizar confrontos de ataque contra defesa em campo reduzido. À tarde, os jogadores fizeram trabalhos de musculação e força na academia.

O plantel gremista está quase completo. No sábado (18), os zagueiros Kannemann e Ely se juntaram ao elenco que trabalha no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Assim, os dois participaram do trabalho de retomada das atividades do Imortal. Já a noite chegaram Lucas Besozzi e Felipe Carballo.

O Grêmio terá elenco completo a partir desta segunda com a chegada de Diego Costa, Villasanti e Renato Portaluppi, que haviam sido liberados por conta de problemas particulares.

Sem a possibilidade de mandar os seus jogos na Arena, o Grêmio volta a campo no próximo dia 29, contra o The Strongest (BOL), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Libertadores. Depois disso, os próximos compromissos serão contra Huachipato, no Chile, em 4 de junho, e Estudiantes, em 8 de junho, no Brasil.

2024-05-19