Dicas de O Sul Projeto “Estação Brincar” leva arte, educação e sustentabilidade a escolas públicas gaúchas

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Projeto promove a instalação de playgrounds e brinquedotecas em escolas públicas, além de levar o espetáculo "Estação Tac Tic" Foto: NEA Fotografias/Divulgação Projeto promove a instalação de playgrounds e brinquedotecas em escolas públicas, além de levar o espetáculo "Estação Tac Tic". (Foto: NEA Fotografias/Divulgação) Foto: NEA Fotografias/Divulgação

Porto Alegre é um dos palcos da edição da “Estação Brincar: Teatro e Formação Sustentável para Escolas”, uma ação cultural que une arte, educação e consciência socioambiental.

Realizado pela companhia Tribu di Arteiros, o projeto promove a instalação de playgrounds e brinquedotecas em escolas públicas, além de levar o espetáculo “Estação Tac Tic” e uma série de atividades formativas para ampliar o acesso à cultura de forma gratuita e inclusiva. O “Estação Brincar” tem como prioridade a criação de espaços permanentes de brincar, que estimulam a criatividade, a convivência e o desenvolvimento saudável das crianças.

Ao todo, o projeto beneficiará diretamente oito escolas públicas de Porto Alegre, Canoas e Montenegro, 1.600 crianças com apresentações teatrais, 480 crianças com oficinas criativas e 120 professores com formação continuada.

Por meio da linguagem do palhaço e da dramaturgia sensível, o espetáculo “Estação Tac Tic” é apresentado a partir desta quinta (10). Crianças de 7 a 12 anos são convidadas a refletir sobre o tempo, as relações humanas, habilidades de comunicação e a preservação do planeta, de maneira acessível. A história é sobre uma palhaça que, ao se envolver nas brincadeiras com as crianças da plateia, perde o trem de forma recorrente.

“O ‘Estação Brincar’ nasce do desejo profundo de levar arte para dentro das escolas, transformando os espaços, despertando encantamento nas crianças com arte, afeto e criatividade. Acreditamos que o brincar, a escuta e a expressão artística são caminhos potentes para transformar o cotidiano de crianças e educadores, despertando o olhar para o coletivo, para o cuidado com o outro e com o planeta,” afirmou Rosmeri Lorenzon, criadora do projeto, atriz e diretora da companhia Tribu di Arteiros.

O projeto oferece ainda workshops para crianças sobre a criação de malabares com materiais recicláveis, brinquedos antigos utilizando retalhos e outros materiais de descarte e a construção de bonecos teatrais a partir de materiais descartados. Também estão previstas capacitações para professores trabalharem com seus alunos, que visam o desenvolvimento de métodos criativos de ensino com práticas do teatro, da dança e do circo. Os playgrounds e brinquedotecas serão entregues ao final do projeto como legado permanente às escolas, proporcionando um ambiente lúdico contínuo que estimula a imaginação, a autonomia e o convívio entre os alunos.

O projeto conta com a produção executiva da Amora Produções Culturais, patrocínio da John Deere e realização Pronac 236291, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura via Ministério da Cultura.

Escolas de Porto Alegre contempladas:

10/7 – Escola Migrantes, das 13h30 às 17h – apresentação teatral e workshop para crianças.

11/7 – Escola Décio Martins, das 8h30 às 12h – apresentação teatral e workshop para crianças.

12/7 – Escola Migrantes, das 8h30 às 11h30 – workshop para professores.

2025-07-10