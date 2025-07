Rio Grande do Sul Após nova tragédia, projeto que institui o Programa Estadual Escola Segura ainda aguarda votação na Assembleia Legislativa gaúcha

Projeto prevê câmeras, policiamento e treinamento para prevenir ataques como o ocorrido em uma escola em Estação (foto) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Mais um episódio de violência em uma escola no Rio Grande do Sul reacendeu o debate sobre a segurança no ambiente escolar. Desta vez, a tragédia ocorreu no município de Estação, no Norte do Estado, onde um estudante de 9 anos foi morto em um ataque na instituição de ensino estadual onde estudava. Outras duas crianças e uma professora ficaram feridas.

O caso se soma a outros episódios recentes, como o atentado contra uma professora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e evidencia a necessidade urgente de medidas preventivas e estruturais nas escolas.

Diante desse cenário, ganha destaque o Programa Estadual Escola Segura, protocolado ainda em 2023 na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Luiz Marenco (PDT). O projeto de lei 212/2023 propõe a implementação de um conjunto de ações permanentes para proteger alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Entre as medidas previstas no projeto, estão a instalação de câmeras de segurança integradas ao sistema das forças de segurança pública; a presença de policiais militares da reserva ou em folga nas escolas, em articulação com a Brigada Militar; treinamentos anuais para professores, funcionários e estudantes, com foco na prevenção de atentados, acidentes e situações de risco.

“A segurança nas escolas tem que ser tratada como prioridade. Não podemos naturalizar o medo dentro da sala de aula. A educação precisa ser um espaço de paz, acolhimento e proteção”, defendeu Marenco.

O projeto Escola Segura ainda aguarda votação na Assembleia Legislativa. Segundo Marenco, o momento exige celeridade e união de esforços para aprovar medidas efetivas que garantam segurança e tranquilidade às famílias gaúchas.

