Polícia Criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul é preso no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O preso é apontado como líder da maior facção criminosa atuante em Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação O preso é apontado como líder da maior facção criminosa atuante em Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil gaúcha prendeu na manhã desta quinta-feira (10), no interior do Estado de São Paulo, o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul. O indivíduo, de 40 anos, estava foragido desde outubro de 2024 e possuía, até então, dois mandados de prisão em aberto.

A investigação durou cerca de seis meses, período no qual foram realizadas inúmeras diligências e pesquisas. Recentemente, a Polícia Civil obteve informações da provável localização do bandido no município de São Lourenço da Serra (SP). Diante disso, uma equipe da Delegacia de Capturas se deslocou até a cidade nesta semana e confirmou que ele estava escondido em um sítio.

O criminoso teria chegado na região há poucos meses e usava um nome falso. Era visto raramente circulando pela cidade, ficando mais tempo no sítio, que tinha piscina, lago e criação de animais.

Com apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo, os policiais gaúchos capturaram o bandido na propriedade rural. Ele não esboçou reação e não foram encontrados objetos ilícitos.

Segundo o diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), delegado João Paulo de Abreu, o preso é apontado há anos como líder da maior facção criminosa atuante em Porto Alegre, com origem na Zona Leste da Capital gaúcha. Em 2012, o indivíduo foi preso em um sítio no interior de Taquara com armas e munições. Em 2020, foi removido ao sistema penitenciário federal e, em 2021, foi beneficiado com o uso de tornozeleira eletrônica. Porém, em 2022, rompeu o equipamento e passou à condição de foragido.

Em junho de 2024, o bandido foi capturado em Catalão, em Goiás, onde se passava por empresário, usando nome falso e investindo em uma lavagem de veículos. Já em outubro de 2024, foi colocado em liberdade em razão da suspensão da pena. Ainda em outubro, foi expedido um novo mandado de prisão, e ele passou à condição de foragido. Em novembro de 2024, a organização criminosa que o indivíduo integra foi apontada como responsável pela execução de um detento no interior da penitenciária de Canoas.

“A partir disso, consta do conhecimento produzido em diversas investigações, que começaram a ocorrer homicídios, sobretudo na Vila Cruzeiro e na Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre, alguns desses fatos que foram identificados como realizados pelo alvo da ação, segundo investigações especializadas. Em fevereiro de 2025, foram expedidos outros dois mandados de prisão preventiva em seu desfavor, por homicídios dolosos, na condição de mandante”, informou a Polícia Civil.

O indivíduo ostenta uma extensa ficha criminal com cerca de 12 indiciamentos por homicídio. A Polícia Civil não divulgou o nome do criminoso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/criminoso-mais-procurado-do-rio-grande-do-sul-e-preso-no-interior-de-sao-paulo/

Criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul é preso no interior de São Paulo

2025-07-10