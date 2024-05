Grêmio Com seis desfalques, Grêmio treina no CT do Corinthians após 15 dias parado

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogadores se preparam para enfrentar o The Strongest no dia 29, pela sexta rodada da Libertadores Foto: Luiz Eduardo Muniz/Grêmio Jogadores se preparam para enfrentar o The Strongest no dia 29, pela sexta rodada da Libertadores (Foto: Luiz Eduardo Muniz/Grêmio) Foto: Luiz Eduardo Muniz/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na sexta-feira (17), o elenco do Grêmio se reapresentou e voltou a treinar após 15 dias de paralisação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. As atividades aconteceram no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, cedido pelo Corinthians.

A Arena do Grêmio e o CT Luiz Carvalho foram atingidos pelas cheias e, por isso, jogadores e comissão técnica tiveram que se deslocar até São Paulo. No entanto, alguns atletas ainda não conseguiram chegar à capital paulista.

O atacante Diego Costa deve desembarcar em São Paulo na segunda-feira (20). Ele está resolvendo problemas familiares e por isso não conseguiu chegar a tempo. O meia Villasanti também resolve problemas pessoais e chega à capital paulista na segunda.

Os zagueiros Walter Kannemann e Rodrigo Ely tiveram seus voos cancelados e desembarcam em São Paulo na manhã deste sábado (18). O meia Felipe Carballo e o atacante Lucas Besozzi devem desembarcar à noite.

O técnico Renato Portaluppi comandou as atividades de sexta, divididas em dois turnos com foco na parte física. Pela manhã, os jogadores presentes participaram de um circuito de corrida e velocidade no campo. À tarde, foram realizadas atividades de força e musculação na academia.

Geromel, Mayk, André, Pavon, Jhonata Robert e Mila seguem se recuperando de lesões sob orientação do departamento médico em Porto Alegre.

O Tricolor volta a treinar neste sábado (18). A equipe tem mais 12 dias de preparação para enfrentar o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. A partida está marcada para o próximo dia 29 de maio, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/aguardando-mais-seis-jogadores-gremio-treina-no-ct-do-corinthians-apos-15-dias-parado/

Com seis desfalques, Grêmio treina no CT do Corinthians após 15 dias parado

2024-05-18