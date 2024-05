Inter Beira-Rio é escolhido como uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027

Beira-Rio está entre os 10 estádios escolhidos para receber jogos da competição em 2027

O Brasil foi o escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O país venceu a eleição no 74º Congresso da FIFA, realizado em Bangkok, na Tailândia, na sexta-feira (17), somando 119 dos 207 votos a favor. Esta será a primeira vez que a competição será realizada na América do Sul.

A 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino contará com 32 seleções e será disputada em dez cidades, incluindo Porto Alegre. A capital gaúcha terá como palco o Estádio Beira-Rio, que receberá jogos ao longo do torneio.

Em 1950, o Inter abriu as portas do antigo Estádio dos Eucaliptos para duas partidas da Copa do Mundo. Em 2014, o Beira-Rio recebeu cinco jogos da competição: França x Honduras, Holanda x Austrália, Argélia x Coreia do Sul, Argentina x Nigéria e Alemanha x Argélia.

