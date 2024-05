Política Senador Hamilton Mourão propõe medidas para reconstrução do agronegócio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Senador pretende reforçar propostas da Frente Parlamentar Agropecuária para reerguer a produção agrícola do Estado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O relator da Comissão Temporária Externa para o Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), afirmou que pretende levar para a discussão do grupo uma série de propostas encabeçadas pela FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) para auxiliar na retomada do agronegócio no RS.

O senador citou algumas propostas em vista: a prorrogação automática por 12 meses de todos os financiamentos do crédito rural; a ⁠suspensão imediata dos pagamentos das parcelas do crédito rural; ⁠edição de medida provisória concedendo prazo de 10 anos, incluído 3 de carência, para pagamento das dívidas de custeio, investimento e negociações anteriores e, por fim, a ⁠liberação de recursos emergenciais para os produtores. Tais recursos precisam vir por recurso extraordinário destinado aos pequenos produtores, mesma modalidade usada durante a pandemia.

“A reconstrução que deve se seguir é um desafio complexo que iremos abraçar, mas ainda queremos deixar, como legado, um projeto de resiliência climática para que minoremos os danos em eventos futuros”, destacou Mourão. Além da Comissão Externa, a bancada gaúcha do Congresso Nacional se reúne mais uma vez na manhã de quinta-feira (9) para alinhar as novas medidas a serem tomadas.

Impacto

O Estado enfrenta fortes enchentes, e as estimativas apontam para altos prejuízos devido à perda das plantações. Responsável por aproximadamente 70% da produção nacional de arroz, estima-se que 5% de toda a produção brasileira de arroz deve ter sido perdida com as tempestades. O dado é de relatório publicado nesta terça-feira (07) por analistas da XP.

As perdas também foram elevadas para a produção de soja e de carnes, contudo, a equipe de pesquisa da corretora avalia um impacto mais localizado e “sem grandes restrições à distribuição nacional”.

Ainda assim, a catástrofe climática deve forçar o preço dos alimentos para cima. A XP elevou sua estimativa de inflação da alimentação no domicílio a 4,2%. Anteriormente, a previsão era de 3,8%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/senador-hamilton-mourao-propoe-medidas-para-reconstrucao-do-agronegocio-no-rio-grande-do-sul/

Senador Hamilton Mourão propõe medidas para reconstrução do agronegócio no Rio Grande do Sul

2024-05-08