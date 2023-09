Porto Alegre Domingo com chuva teve público reduzido no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Evento prossegue até o dia 20 no Parque da Harmonia. (Foto: Arquivo/O Sul)

Em um dia marcado pela chuva quase sem trégua, esse domingo (3) foi marcado pelo fluxo relativamente baixo de visitas ao Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A informação é da prefeitura, que não forneceu detalhes, limitando-se a mencionar “movimento tranquilo” e “público não muito grande” no Parque da Harmonia (Centro Histórico).

É possível que o isso também se deva à Expointer, que chegou ao fim neste domingo. Como costuma ocorrer todos os anos, o Parque de Esteio costuma receber grande público no último dia da feira agropecuária, ofuscando outros eventos.

O quadro no Harmonia contrastou com o de sábado (2), que teve intensa movimentação nos 232 piquetes, tendo como atrativo principal os churrascos. Somente em um deles, a brasa assou durante a noite um total de 150 quilos de carne.

Iniciado na sexta-feira (1º), o evento prossegue até 20 de setembro, celebrando a cultura tradicionalista e a Revolução Farroupilha (1835-1845). Na lista de atividades estão previstas mais de 100 atividades, incluindo danças típicas, desfiles, trovas, chulas, teatro e palestras.

O acesso ao acampamento é gratuito, bem como nos bailes e shows, com as atividades das 9h à meia-noite. A infraestrutura inclui, ainda, bares, restaurantes e lojas.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec), em parceria com a empresa GAM3 Parks (concessionária do Parque da Harmonia). Entidades como o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) são parceiras do evento. Essas e outras informações estão disponíveis em acampamentofarroupilhapoa.com.br.

Origens do evento

O conceito do Acampamento Farroupilha foi criado junto com o próprio Parque Harmonia, em 1981. Até 1983 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área, então conhecida como “Fazendinha da Harmonia”. O piquete Chimango, da família Carrão, é considerado o pioneiro.

A turma cavalgava até o parque um ou dois dias antes do Desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do espaço também faziam suas “gauchadas”, bebendo e tocando gaita-ponto e violão, sobretudo nos finais de semana.

Em 1984, a “Fazendinha” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo – destruído por um incêndio em outubro de 1986, mas que foi reconstruído com as mesmas características.

O Parque Harmonia sediou em março de 1987 o 1º Acampamento Farroupilha, reunindo diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e entidades similares, embora menores ou de abrangência mais localizada: os Piquetes, que fazem parte do evento até hoje.

(Marcello Campos)

