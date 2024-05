Política Câmara dos Deputados aprova retirar silvicultura de lista de atividades poluidoras

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A silvicultura é um método artificial de reflorestamento com, por exemplo, como pinos e eucaliptos. Foto: Reprodução A silvicultura é um método artificial de reflorestamento com, por exemplo, como pinos e eucaliptos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (8), por 309 a 131, um projeto que exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e abre caminho para a exploração sem licenciamento ambiental. O texto foi enviado à sanção presidencial. Lula ainda pode vetar.

A silvicultura é um método artificial de reflorestamento que, atualmente, conta na lista de atividades poluidoras inscritas na Política Nacional do Meio Ambiente.

Ao sair dessa lista, além de não precisar mais de licenciamento, a silvicultura não pagará mais a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ao Ibama.

O texto foi aprovado no plenário em menos de uma hora e provocou críticas de deputados governistas. Eles argumentam que a atividade cria desertos, com a plantação de árvores exóticas, como pinos e eucalipto, e impedem a biodiversidade nessas áreas.

Já parlamentares favoráveis ao projeto argumentam que a silvicultura é uma atividade agrícola sustentável e benéfica ao meio ambiente.

Autor da proposta, o então senador Álvaro Dias disse que o projeto busca retirar o rótulo “equivocado” de atividade poluidora da silvicultura, além de desburocratizar a atividade.

Discussões

Deputados contrários ao projeto criticaram a aprovação do texto em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo eles, a proposta flexibiliza normas ambientais e contribui para a ocorrência de eventos climáticos extremos, como o observado no estado.

“Esse projeto vem para a pauta não só com potencial poluidor, mas no momento da maior crise climática que o País vive. Não consigo conceber que a Câmara dos Deputados vote um projeto que trata de excluir a silvicultura, a plantação de eucaliptos e pinos de atividades potencialmente poluidoras”, afirmou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

Entre os impactos citados pelos parlamentares estão: desmatamento; alteração nos ciclos hidrológicos; erosão do solo; e perda da biodiversidade.

O deputado Rodrigo de Castro (União-MG) defendeu a aprovação do projeto.

“Apoiar a silvicultura é apoiar o uso racional de florestas. Hoje a silvicultura é praticada de maneira moderna, protege os mananciais, as imunidades de conservação, as áreas naturais e portanto uma cultura que não polui, mas contribui para o bem-estar do meio ambiente.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/camara-dos-deputados-aprova-retirar-silvicultura-de-lista-de-atividades-poluidoras/

Câmara dos Deputados aprova retirar silvicultura de lista de atividades poluidoras

2024-05-08