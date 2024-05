Rio Grande do Sul Alerta: resgatados de áreas com enchentes e deslizamentos ainda não devem voltar para casa

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Riscos do retorno antecipado incluem doenças como a leptospirose. (Foto: Arquivo EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil Estadual emitiu nessa quarta-feira (8) um alerta para que moradores de áreas inundadas ou com chance de deslizamento não retornem para suas residências. O aviso vale para qualquer parte do mapa gaúcho atingida pelas enchentes. Há inclusive o risco à saúde por causa de doenças como a leptospirose.

Na avaliação do órgão, as condições ainda não oferecem plena segurança para uma reocupação, mesmo quando há redução nos níveis de alagamento:

“O risco persiste devido à previsão de novas ondas de chuva para os próximos dias. Além dos perigos físicos, a preocupação com a saúde humana também é prioridade”.

Com a chegada de uma frente fria, a situação climática do Rio Grande do Sul pode piorar. As chuvas que caíram sobre o Estado ao longo da tarde e noite (com volumes acima de 100 milímetros para algumas cidades) devem ser seguidas de queda nas temperaturas e ventos de até 100 quilômetros por hora.

Alerta meteorológico

Na noite dessa quarta, a Defesa Civil constatou que a frente fria provocou chuvas com descargas elétricas, queda de granizo em áreas da Região Sul do Estado, além de ventos intensos em todo o mapa gaúcho. Em algumas localidades, houve rajadas de até 90 quilômetros por hora.

à medida que a frente se desloca, a massa de ar frio que acompanha este sistema, traz declínio acentuado das temperaturas, o que associado aos ventos que passam a soprar do quadrante sul, intensifica a sensação de frio no decorrer da noite e madrugada.

Nesta quinta-feira (9), o ar frio que também é seco favorece o tempo firme na maioria das regiões com temperaturas baixas pela manhã (mínimas de 4 a 11°C ) no Centro e Metade Sul. No Norte e Nordeste, o fluxo de umidade mantém a condição de chuva forte acompanhada de descargas elétricas.

Os volumes variam entre 20 e 50 milímetros por dia nessas áreas. Os ventos sopram de Sul/Sudeste em todo o Estado, com rajadas de quase 40 km/h na média. O mar deve ficar bastante agitado por conta dos ventos, além de dificultar o escoamento das águas da lagoa para o mar.

Já na sexta-feira (10), as temperaturas mínimas variam entre 8 e 11°C, especialmente na Campanha e Sul gaúchos. No decorrer do dia, com o fluxo de umidade vindo de norte associado à uma área de baixa pressão, deve ser favorecido o retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul, sendo mais intensas e com temporais no Centro, Norte, Nordeste, Vales, Litoral Norte e Região Metropolitana.

Os volumes ficam em torno dos 60 aos 90 mm/dia, devendo passar dos 120 mm/dia no Norte, Vales e Serra. Os ventos soprarão de Leste/Nordeste no Leste e Metade Sul, com rajadas de até 55 km/h mantendo o mar agitado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/alerta-resgatados-de-areas-com-enchentes-e-deslizamentos-ainda-nao-devem-voltar-para-casa/

Alerta: resgatados de áreas com enchentes e deslizamentos ainda não devem voltar para casa

2024-05-08