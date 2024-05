Rio Grande do Sul Imbé declara estado de calamidade pública devido ao aumento do número de pessoas na cidade

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Pessoas de outras regiões do Estado, que foram atingidos pelas enchentes, estão buscando refúgio no Litoral Norte. Foto: Ricardo Schutz/Pref. Imbé Pessoas de outras regiões do Estado, que foram atingidos pelas enchentes, estão buscando refúgio no Litoral Norte. (Foto: Ricardo Schutz/Pref. Imbé) Foto: Ricardo Schutz/Pref. Imbé

Na noite dessa quarta-feira (8), a prefeitura de Imbé tomou a decisão de decretar estado de calamidade pública em resposta aos efeitos das chuvas que atingiram diversas áreas do Rio Grande do Sul.

“O governo municipal determinou o estado de calamidade pública visando assegurar a continuidade dos serviços básicos”, anunciou a prefeitura.

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, destacou que embora a cidade não tenha sido diretamente afetada como outras na Região Metropolitana e no Vale do Taquari, houve impactos indiretos devido à migração de pessoas dessas áreas. “Apesar de não termos sido atingidos diretamente como outras localidades vizinhas, sofremos os efeitos indiretos da migração de pessoas da Região Metropolitana”, afirmou em um comunicado nas redes sociais.

Segundo Vedovato, mais de cinco mil pessoas buscaram abrigo na cidade nos últimos dias, mas não foi necessário estabelecer um abrigo público. “Decidimos decretar o estado de calamidade para melhorar o atendimento na área da saúde, que registrou um aumento significativo na demanda”, explicou o prefeito, ressaltando a importância de garantir um serviço adequado para essas pessoas, conforme previsto na legislação.

Ônibus

Após vários dias de interrupção no transporte de passageiros por ônibus entre Porto Alegre e Litoral Norte devido às enchentes no Rio Grande do Sul, linhas especiais estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (9). São duas opções, com destino a Osório ou Capão da Canoa.

Nessas cidades também será possível embarcar para outros destinos rodoviários, como Tramandaí, Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Rainha do Mar, Xangri-Lá, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Vila São João e Torres.

Horários

– 11h e 16h: Porto Alegre a Capão da Canoa, semidireto e com frequência diária, via ERS-040 (Morro Alto).

– 11h e 16h, Capão da Canoa a Porto Alegre, semidireto e com frequência diária, via ERS-040 (Morro Alto).

Destinos diretos

– Osório.

– Capão da Canoa.

Conexão em Osório

– Tramandaí.

– Imbé.

– Mariluz.

– Santa Terezinha.

– Rainha do Mar.

– Xangri-Lá.

– Terra de Areia.

– Três Cachoeiras.

– Vila São João.

– Torres.

2024-05-09