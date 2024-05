Porto Alegre Cheia histórica causa estragos em quase todas as escolas da rede municipal de ensino em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As aulas na rede municipal foram suspensas em razão da enchente que assola a Capital Foto: Divulgação As aulas na rede municipal foram suspensas em razão da enchente que assola a Capital. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cheia histórica que atinge Porto Alegre causou grandes estragos nas escolas da rede municipal de ensino. Quase todas as 99 unidades próprias e as 219 parceirizadas registram danos.

Ao todo, 14 escolas próprias e 12 parceirizadas estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura, e outras 11 próprias e 53 conveniadas apresentam destelhamentos parciais e infiltrações, entre outros problemas. As aulas na rede municipal foram suspensas pelo menos até esta sexta-feira (10).

“Estamos em contato diariamente com as direções, e novas definições serão divulgadas nos próximos dias”, disse o secretário de Educação da Capital, José Paulo da Rosa. Quatro escolas próprias de ensino fundamental estão atuando como abrigo emergencial para moradores de áreas atingidas: Aramy Silva, Elyseu Paglioli, Jean Piaget e Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Outras dezenas de unidades escolares atuam no apoio às suas comunidades.

Nas escolas municipais, além do acolhimento e alimentação, é disponibilizado aos atingidos apoio de uma equipe de mais de 50 psicólogos e assistentes sociais da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência, parceirizada da prefeitura, responsável pelo programa Incluir + POA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cheia-historica-causa-estragos-em-quase-todas-as-escolas-da-rede-municipal-de-ensino-em-porto-alegre/

Cheia histórica causa estragos em quase todas as escolas da rede municipal de ensino em Porto Alegre

2024-05-09