Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Vândalos atearam fogo na Estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo Foto: Trensurb/Divulgação Vândalos atearam fogo na Estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo. (Foto: Trensurb/Divulgação) Foto: Trensurb/Divulgação

A circulação dos trens da Trensurb segue suspensa por tempo indeterminado em todas as estações – de Porto Alegre a Novo Hamburgo – em razão das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul. As operações foram interrompidas na tarde do dia 3 deste mês.

Além dos transtornos causados pelas inundações, a Estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo, foi alvo de vandalismo. Vândalos atearam fogo e danificaram o local, informou a empresa na noite de quarta-feira (8).

“Nos entristece muito essa situação, e isso compromete ainda mais nosso movimento de retomada dos serviços. Seguimos atentos à situação e contribuindo com o que está ao nosso alcance. Vamos superar este momento”, afirmou a Trensurb.

