A apresentadora Xuxa se irritou com críticas a Sasha por trabalho voluntário na África

A apresentadora usou a sua rede social para contar que a filha está voltando de Angola após uma viagem missionária. Xuxa também fez questão de defender Sasha de críticas recebidas por ir para fora do Brasil ajudar a quem precisa. “Eu cuidei 28 anos da minha fundação ajudando 350 famílias. Sasha esteve presente ajudando com brinquedos, roupas, ensinando o que sabia, pintando muro, me apoiando. Não vou admitir ler críticas de um ato cheio de amor”, disparou.

Assim como fez Bruna Marquezine recentemente, Sasha também embarcou para Angola em uma viagem missionária na companhia de amigos. De lá, a modelo mostrou a realidade de crianças ajudadas pela Aldeia Nissi e levou alegria aos pequenos com uma sessão de fotos. Apesar da boa vontade, a filha de Xuxa foi criticada na web por ter escolhido o país africano e não o próprio país para ajudar. Neste domingo (18), a apresentadora do “Dancing Brasil” usou o seu Instagram para mostrar um vídeo onde Sasha aparece rodeada por crianças e mandando beijos para a mãe e avisou: “Meu bebê ta voltando hoje de Angola onde ficou de voluntaria cuidando de crianças e idosos e acima de tudo recebendo muito amor das pessoas de lá. Quero dizer que eu estava lá em pensamento, de coração e acima de tudo no DNA dela. Você é meu orgulho Sashita”.

Críticas

Xuxa, no entanto, se mostrou irritada com as críticas recebidas pela jovem, apontada como affair de José Loreto. “Eu li alguns comentários de pessoas criticando o fato de [a ajuda missionária] não ser no Brasil. Eu cuidei 28 anos da minha fundação ajudando 350 famílias. Sasha esteve presente ajudando com brinquedos, roupas, ensinando o que sabia, pintando muro, me apoiando. Não vou admitir ler críticas de um ato cheio de amor, e vou pedir que você que pensa ou pensou em falar mal faça por um ou por você mesmo tendo mais amor no seu coração. E você que se sentiu orgulhoso como eu e aplaudiu comigo, meu muito obrigada. Não poderei agradecer a todos, mas quero que saibam que desejo que Deus abençoe a todos”, disparou a loira, que negou o envolvimento da filha com o ex-marido de Débora Nascimento.

Aniversário

No último mês Sasha ganhou uma festa bem low profile para comemorar o seu aniversário de 21 anos. A estudante de moda estava em Fernando de Noronha com amigos, onde cantou parabéns em uma surpresa improvisada. A mãe, Xuxa, que não estava presente, deixou uma mensagem amorosa na rede social. “Você mal chegou na minha vida. Só 21 anos e eu não consigo me imaginar sem você. Te amo por uma eternidade”, se derreteu a artista. Pai da jovem, Luciano Szafir também se manifestou: “Beijo vai para o meu amorzinho. Te amo para sempre… Orgulho por ser seu pai… Parabéns, minha linda. Que Deus te abençoe e que tenha toda saúde e felicidade do mundo”. De volta ao Rio de Janeiro, Xuxa não deixou a data passar em branco e organizou uma nova comemoração para a filha, também discreta, e para poucos. “Noronha é aqui agora!”, brincou a apresentadora que decorou parte de sua casa com balões, coqueiros e cantou parabéns com um bolo vegano.

