O Real Madrid enfrentará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, na semifinal do Mundial de Clubes. A partida que vale vaga na grande decisão acontece na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília). (Foto: Divulgação/ Real Madrid)

O Real Madrid está classificado para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste sábado, o time espanhol venceu o Borussia Dortmund, por 3 a 2, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e avançou de fase graças aos gols de Gonzalo García, Fran García e Mbappé, de voleio. Beier e Guirassy, de pênalti, descontaram para o time alemão.

Sob um forte sol na região metropolitana de Nova York, o Real Madrid não demorou para ir às redes e antes da metade do primeiro tempo já vencia por dois gols de diferença. Na reta final da etapa complementar, o jogo ficou eletrizante, com ambos os lados arriscando tudo e levando os torcedores que compareceram no MetLife Stadium à loucura, com direito a golaço de Mbappé, reação do Borussia Dotmund, pênalti e expulsão.

O jogo

O Real Madrid assumiu o controle do jogo desde o primeiro minuto e rapidamente abriu o placar. Aos dez, Arda Guler levantou na medida para Gonzalo García completar de primeira, marcando seu quarto gol no Mundial de Clubes.

Já aos 20 minutos foi a vez de Fran García, outro jovem revelado pelas categorias de base do Real Madrid, ampliar. Alexander-Arnold fez a ultrapassagem, chegando na linha de fundo e cruzando rasteiro para o lateral esquerdo completar para o fundo das redes.

Na etapa complementar, o Real Madrid fez um jogo mais conservador, tentando aproveitar as brechas dadas pelo Borussia Dortmund, forçado a sair mais para o jogo. A primeira boa oportunidade dos espanhóis aconteceu somente aos 16 minutos, quando Vinícius Júnior recebeu pela esquerda, tocou para trás e Tchouameni chegou batendo, no ângulo, carimbando o travessão. Seria um golaço. Mas, de qualquer forma, a arbitragem marcou impedimento do atacante brasileiro no início da jogada.

Posteriormente o técnico Xabi Alonso decidiu fazer algumas alterações na equipe, promovendo as entradas de Mbappé Modric e Dani Ceballos. Com “sangue novo”, o Real Madrid voltou a ocupar mais o campo de ataque, mas foi o Borussia Dortmund quem acabou marcando indo às redes na reta final da partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, Beier ficou com a sobra na entrada da área e bateu no cantinho, descontando para os alemães.

Mas, se engana quem pensa que foi o Borussia Dortmund que deu números finais à partida. Mbappé, ao reiniciar o jogo, também deixou sua marca, aproveitando o cruzamento para completar de voleio, marcando um golaço em Nova Jersey.

Como se não bastasse, ainda nos acréscimos o Borussia Dortmund teve um pênalti a seu favor após o zagueiro Huijsen, do Real Madrid, derrubar seu adversário dentro da área e ser expulso. Guirassy foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando a conta no MetLife Stadium.

Ficha técnica

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Dani Ceballos), Rudiger, Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouameni (Asencio), Bellingham (Mbappé) e Arda Guler; Vini Júnior (Modric) e Gonzalo García (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Kobel; Sule (Yan Couto), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha), Sabitzer e Svensson; Brandt (Duranville) (Chukwemeka), Adeyeme (Beier) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac

Arbitragem: Ramon Abatti (BRA) foi auxiliado por Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA).

