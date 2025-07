Brasil Direita reage a ofensiva do PT e recebe contra-ataque

5 de julho de 2025

O protesto promovido pela Frente Povo Sem Medo e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) entrou na mira de Nikolas Ferreira. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A ofensiva digital puxada por perfis alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve na sexta-feira mais um capítulo. Dias após o debate sobre taxação mobilizar a esquerda por meio do discurso “pobres contra ricos” e pautar as redes sociais, a oposição bolsonarista passou a reagir ao movimento com críticas direcionadas a Lula. A estratégia, porém, levou a um contra-ataque de influenciadores pró-governo, retomando a polarização que costuma acontecer nas plataformas.

Enquanto o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Rogério Marinho (PL-RN) miraram na invasão feita na quinta-feira por movimentos de esquerda à sede do Itaú BBA, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o ex-secretário de Comunicação e atual advogado de Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten ironizou as hashtags levantadas por perfis governistas contra o Congresso. Já a reação de influenciadores de esquerda partiu de grupos de WhatsApp criados pelo PT, também usados para coordenação de ataques contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Antes das lideranças bolsonaristas engrossarem as críticas a Lula, apenas nomes como o do governador mineiro Romeu Zema (Novo) e partidos da base, como PP e União Brasil, haviam se posicionado nas redes contra o discurso defendido pelo governo. Segundo o colunista Lauro Jardim, os bolsonaristas em geral não haviam entrado no tema porque a avaliação interna era a de que os vídeos sobre a taxação de super-ricos haviam ficado restritos à bolha petista.

Um levantamento feito pela consultoria Bites mostrou, porém, que a gestão Lula conseguiu pautar as redes e mobilizou mais de 1 milhão de publicações sobre o tema entre o dia 17 e a quinta-feira.

Em meio às postagens e hashtags levantadas por perfis governistas contra o Congresso, Wajngarten usou o slogan “Taxação BBB”, em referência a bilionários, bancos e bets, disseminado pelas contas pró-governo, para rebater a mobilização. “Chega para os BBB: boçais, burocratas e bajuladores”, escreveu.

Já o senador Rogério Marinho, além de criticar a invasão na Faria Lima, adotou a linha de que o PT busca “dividir o país em dois”, assim como em “pretos contra brancos, patrões contra trabalhadores”.

O protesto promovido pela Frente Povo Sem Medo e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) entrou na mira de Nikolas Ferreira, que escreveu que “manifestantes de extrema-esquerda” invadiram o local no mesmo dia em que o presidente Lula “ergueu um cartaz pedindo a taxação dos super-ricos”, em referência a uma agenda do presidente em Salvador. “Já podemos dizer que Lula incentivou a violência ou ainda está cedo?”, questionou o aliado de Bolsonaro.

‘Clube de influência’

A reação de Nikolas repercutiu entre influenciadores pró-governo que são membros de um grupo de WhatsApp aberto nesta semana, depois de um encontro por videoconferência com cerca de 300 influenciadores organizado por dirigentes do PT. Uma administradora do canal de mensagens — batizado de “Clube de Influência de Lula”— orientou como os membros deveriam reagir, de acordo com as mensagens.

“Sem inflar o post, vamos chamar ele de funcionário da bancada BBB (bilionários, bancos e bets)”, acrescentando “violento é o primo dele que é traficante”, em referência à prisão de Glaycon Fernandes, parente de Nikolas, por suspeita de tráfico de drogas no mês passado.

A mensagem circulou, em seguida, em perfis como o “Petistas de Coração”, que tem 86,5 mil seguidores no Instagram e é administrado pelo influenciador Roddolfo Vasconcellos, também integrante do grupo de WhatsApp. Nos stories da página, ele criticou o deputado bolsonarista em um texto que dizia: “violento é proteger super-rico enquanto o povo paga a conta; é destinar emenda para o tio e ter o primo no tráfico”.

A resposta a Nikolas também foi incentivada no canal lulista por uma segunda mensagem que dizia “vamos para cima dele”, deixada por uma usuária que tem na descrição do contato um e-mail ligado ao perfil “Eu tô com Lula”. A página, que acumula 709 mil seguidores no Instagram, também integra o núcleo nas redes sociais em defesa do governo. Um dos alvos da conta tem sido Hugo Motta. Após a aprovação da derrubada do decreto que previa aumento do IOF na semana passada, o parlamentar passou a ser atacado em vídeos criados por meio de ferramentas de inteligência artificial. As informações são do portal O Globo.

