Grêmio Grêmio e São José decidem a Recopa Gaúcha 2025 na terça-feira

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O sábado (5) foi de trabalho intenso no CT Luiz Carvalho, onde o elenco do Grêmio realizou mais uma etapa da preparação para a decisão da Recopa Gaúcha. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São José para a disputa da Recopa Gaúcha 2025. A venda dos ingressos para sócios gremistas iniciou na tarde de sexta-feira (4), e, para não-sócios, na tarde deste sábado (5), ambas no site arenapoa.com.br.

O Grêmio enfatiza que o acesso ao estádio se dará apenas por meio do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023, que estabeleceu o uso da tecnologia, para estádios com mais de 20 mil torcedores, a partir do dia 15 de junho de 2025.

Preparação para a partida

O sábado (5) foi de trabalho intenso no CT Luiz Carvalho, onde o elenco do Grêmio realizou mais uma etapa da preparação para a decisão da Recopa Gaúcha. As atividades da manhã foram marcadas por exercícios físicos e técnicos que tomaram todo o período. A comissão técnica, comandada por Mano Menezes, priorizou o ajuste de aspectos táticos e o reforço da preparação física, com treinos divididos em etapas complementares que incluíram trabalhos de força, simulações de jogo e atividades posicionais em campo inteiro.

Na parte técnica, uma dinâmica tática com quatro equipes formadas por sete jogadores de linha foi realizada em dois meios-campos com goleiros e arcos grandes. Encerrando o treino, Mano Menezes reuniu os atletas considerados titulares e comandou um trabalho tático em campo completo.

O que é a Recopa Gaúcha?

Disputada desde 2014, a Recopa Gaúcha reúne o campeão gaúcho e o campeão da Copa FGF do ano anterior para a disputa de uma taça em jogo único. Maior vencedor, com quatro títulos (2019, 2021, 2022 e 2023), o Grêmio busca o pentacampeonato. Já o São José tenta o bicampeonato — foi campeão em 2018.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-e-sao-jose-decidem-a-recopa-gaucha-2025-na-terca-feira/

Grêmio e São José decidem a Recopa Gaúcha 2025 na terça-feira

2025-07-05