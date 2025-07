Esporte Com campanha invicta, Santos garante acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

As "Sereias da Vila" bateram por 2 a 1 o Ação-MT na Vila Belmiro. Foto: Reinaldo Campo/Santos FC As "Sereias da Vila" bateram por 2 a 1 o Ação-MT na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC) Foto: Reinaldo Campo/Santos FC

Com apoio de 2.726 torcedores na Vila Belmiro, o Santos venceu o Ação-MT por 2 a 1 neste sábado (5) e está de volta à Série A1 do Brasileirão Feminino. Em jogo equilibrado e decisivo, as “Sereias da Vila” fizeram valer a vantagem conquistada no primeiro duelo e confirmaram o acesso com uma campanha invicta, sob o comando do técnico Caio Couto.

Os dois gols do time paulista foram marcados por Laryh, enquanto Ana Rafaela descontou para as matogrossenses. Com a vitória, a equipe feminina do Peixe garantiu presença entre os principais clubes da elite nacional da modalidade na próxima temporada.

A volta à elite foi comemorada, após o apito final, com cânticos de “O Santos voltou”. A festa coroou a campanha sólida da equipe, que teve a melhor campanha da primeira fase e avança na disputa pelo título da Série A2.

O Santos agora direciona seus esforços à reta final da Série A2 e ao início do Paulistão Feminino. A busca é pela manutenção do ritmo e da confiança para consolidar um calendário forte neste ano.

