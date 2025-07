Brasil Lula diz que “não abrirá mão do petróleo para outros explorarem”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

O presidente ainda apontou que a Petrobras tem de investir em pesquisa e que “vamos colher muita coisa este ano”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã de sexta-feira (4), do anúncio de investimentos da Petrobras no setor de refino e petroquímico do Rio de Janeiro, no valor de R$ 33 bilhões. No evento, o petista defendeu a estatal, afirmando que não vai abrir mão da exploração do petróleo brasileiro para outros países.

“Eu não vou abrir mão do petróleo brasileiro para outros explorar. Quero que a gente faça da forma mais responsável possível. A gente não quer prejudicar nada, mas a gente não vai abrir mão da riqueza do nosso país”, declarou Lula, mas sem citar a Margem Equatorial, região da costa do Brasil que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte e é apontada como nova fronteira de exploração de petróleo e gás.

Na ocasião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a possível exploração de petróleo na região da Margem Equatorial do país ocorrerá de forma segura. “Nosso histórico de zelo pelas pessoas, pelo meio ambiente e pelo patrimônio próprio e de terceiros vai garantir uma operação segura em todas as áreas da Petrobras”, destacou a chefe da petroleira.

Entenda o caso

A Margem Equatorial é uma região da costa do Brasil que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. É apontada como uma nova fronteira de exploração de petróleo e gás.

A Margem Equatorial é composta por cinco bacias sedimentares: Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Foz do Amazonas.

A Petrobras prevê um investimento de mais de US$ 3 bilhões na Margem Equatorial até 2028. O plano de negócios da companhia projeta a perfuração de 16 poços na região.

Em maio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aprovou o plano da estatal para prevenção a emergências. Trata-se de uma das últimas etapas para a liberação da licença para exploração.

A gestão de Chambriard foi publicamente elogiada por Lula, que diz estar “fascinado com a presidência” da estatal. O político também ressaltou a participação da petroleira na economia brasileira: “Se a Petrobras vai bem, o Brasil vai bem. Por isso, temos que torcer pra Petrobras ser cada vez maior. Cada vez mais tecnológica, mais digital”.

Além disso, Chambriard também fez um balanço das ações no último ano à frente da Petrobras e afirmou que a empresa tem contribuído para a transição energética do país.

“O senhor (Lula) pode ficar tranquilo em relação à transição energética justa porque nós estamos fabricando combustíveis cada vez mais renováveis. Eu gosto de dizer que não são combustíveis do futuro, são combustíveis do presente, porque eles já estão sendo fabricados, investindo cada vez mais em combustíveis mais renováveis”, ressaltou. As informações são do portal Metrópoles.

