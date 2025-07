Acontece Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre completa 160 anos com lançamento de livro comemorativo

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O cartório foi fundado em 1865, em virtude do surgimento da Lei de Hipotecas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Considerado o mais antigo do Rio Grande do Sul, o primeiro Registro de Imóveis de Porto Alegre completou 160 anos neste sábado (5) e foi celebrado em evento realizado no Paço Municipal da capital. O cartório foi fundado em 1865, em virtude do surgimento da Lei de Hipotecas, que criou o primeiro sistema registral imobiliário do Brasil.

A noite de comemoração e história da área do direito registral contou também com uma sessão de autógrafos do livro “O Registro na Era Digital”, de João Pedro Lamana Paiva, homenageado da noite.

“Nós estamos passando para o livro algo que aconteceu em 1865, que passou do manuscrito e foi para o sistema de digitalização. Foi da máquina de escrever para o PC e hoje nós temos o registro digital”, explica o oficial do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, Lamana Paiva.

“É uma referência que Porto Alegre tem do registro histórico dos seus imóveis. Todos estão lá. Ele é o principal registro de Porto Alegre. Então é um momento importante de reconhecimento do trabalho do Lamana”, comentou o advogado Ricardo Afonsin.

Homenagem na Assembleia

No dia 2 de julho, o Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa do deputado Elizandro Sabino. Na ocasião, foi entregue à Lamana Paiva a Medalha da 56ª Legislatura como forma de reconhecimento pelos 160 anos de contribuição da serventia à história, à segurança jurídica e ao desenvolvimento de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/registro-de-imoveis-porto-alegre-completa-160-anos/

Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre completa 160 anos com lançamento de livro comemorativo

2025-07-05