Acontece Prefeitura de Eldorado do Sul, Fiergs e Grupo Panvel firmam parceria para reforço na saúde e doação de kits às famílias atingidas pela enchente

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estes kits serão fundamentais para o cuidado e a preservação da saúde da população em um momento de reconstrução Foto: Pablo Reis Foto: Pablo Reis

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última sexta-feira (4), a prefeitura de Eldorado do Sul oficializou mais uma importante parceria voltada ao enfrentamento dos desafios gerados pela enchente e ao fortalecimento dos serviços de saúde no Município. Por meio de um Termo de Cooperação assinado com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e o Grupo Panvel, Eldorado do Sul contará com reforços significativos na estrutura de atendimento à população.

Celebrado na sede da Defesa Civil de Eldorado do Sul, o acordo prevê a cedência de uma tenda equipada com profissionais de saúde, além de uma unidade móvel de saúde composta por dois consultórios, que irá circular pelo Município atendendo, de forma itinerante, as demandas da comunidade. Além da estrutura assistencial, a parceria inclui também a doação da Fiergs com produtos de higiene pessoal e odontológicos para montagem de 365 kits a serem distribuídos pela Prefeitura. Esses kits também contarão com itens doados pela Panvel, como fraldas adultas e infantis, lenços umedecidos, absorventes, sabonetes, shampoos e pastas de dente. Estes kits serão fundamentais para o cuidado e a preservação da saúde da população em um momento de reconstrução.

O ato contou com a presença do Presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier; do Vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Giovani Bombeiro; do Presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel e Vice-presidente da Fiergs, Julio Ricardo Andrighetto Mottin; do Gerente de Saúde e Segurança do Grupo Panvel, Gustavo Hoppen; da Diretora da Ciergs, Carla Canevali; do Diretor Executivo de Operações do Grupo Panvel, Roberto Coimbra, e da Diretora de Gente e Cultura da empresa, Lívia Moraes.

Para o Vice-prefeito Giovani Bombeiro, o apoio da Fiergs e do Grupo Panvel chega em um momento crucial. “Estamos reestruturando nossa cidade e os serviços essenciais após a enchente. A chegada de uma tenda com profissionais de saúde, da unidade móvel e dos kits de higiene demonstra a sensibilidade do setor empresarial com Eldorado do Sul”, destacou.

O Presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, destacou a importância da atuação conjunta em momentos de crise e o compromisso social da indústria. “Entendemos que é nossa obrigação ajudar. Deslocamos a unidade móvel para um bairro desassistido e, em parceria com a prefeitura e a Panvel, distribuímos kits de higiene, incluindo materiais infantis. Esse é o papel do nosso braço social, que tem atuado de forma constante frente a eventos climáticos cada vez mais frequentes”, afirmou.”, afirmou.

A Panvel reforça seu empenho pela retomada de Eldorado do Sul e do RS. “O cuidado com as pessoas é o nosso compromisso principal. Por isso, somos totalmente solidários com o Município, priorizando sempre a saúde e o bem-estar da população. É uma forma de retribuir o carinho desta comunidade que tão bem nos acolhe e nos orgulha de fazer parte”, comenta Julio Ricardo Andrighetto Mottin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/prefeitura-eldorado-sul-fiergs-panvel-parceria/

Prefeitura de Eldorado do Sul, Fiergs e Grupo Panvel firmam parceria para reforço na saúde e doação de kits às famílias atingidas pela enchente

2025-07-07