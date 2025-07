Acontece Guaporé sedia concurso Soberana do Turismo do RS a partir desta quinta

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

O evento busca evidenciar o que há de mais autêntico em cada canto do território gaúcho. Foto: Divulgação Soberana do Turismo/E+News

A cidade de Guaporé, distante 200 km de Porto Alegre, será palco entre esta quinta-feira (10) e o sábado (12) do concurso Soberana do Turismo do RS, o maior certame voltado à valorização do turismo regional gaúcho.

Mais do que um desfile de beleza, o concurso é uma verdadeira vitrine das riquezas culturais, econômicas e naturais do Estado — promovendo uma junção do fortalecimento da identidade, do turismo e do desenvolvimento do Estado.

A final ocorre às 19h do dia 12 de julho em um shooping da cidade Guaporé. Antes disso, dia 10 ocorre o desfile de traje típico e dia 11, desfile preliminar e entrevistas.

Com representantes das regiões do mapa turístico do Rio Grande do Sul, o evento busca evidenciar o que há de mais autêntico em cada canto do território gaúcho. Mulheres entre 18 e 35 anos estarão reunidas em um ambiente de troca, estudo e promoção das riquezas de cada região em uma jornada que valoriza a autoestima das comunidades e fortalece o turismo como motor da economia.

Promotor de Eventos do E+News sob a liderança do diretor Lucca Rossi — vice-presidente da Associação dos Colunistas Sociais do RS e vice-presidente Sul da Associação Brasileira de Colunistas e Comunicadores — o concurso vai muito além da passarela. As soberanas eleitas terão como missão impulsionar o turismo de experiência, com seus apelos gastronômicos, ecológicos, culturais e sociais, promovendo um Rio Grande do Sul ainda mais acolhedor e surpreendente.

O evento conta com a correalização da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur), reforçando seu compromisso com o desenvolvimento turístico sustentável do Estado. A participação do evento local fica a cargo da prefeitura de Guaporé e da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que unem forças para acolher o público, valorizar a cultura local e promover o protagonismo regional com hospitalidade e excelência.

A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais do concurso — possibilitando que todos acompanhem e se apaixonem por essa experiência encantadora, onde a beleza é ponte para o desenvolvimento.

2025-07-07