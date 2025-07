Acontece Rala Bela apresenta coleção Verão 2026 em convenção marcada por uma experiência imersiva

Evento exclusivo para a equipe comercial, antecipa novidades da marca, que aposta em tecnologia NFC e cenários como o Deserto do Atacama para reforçar conexão entre moda, inovação e consciência. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Rala Bela, marca gaúcha referência em moda fitness e casual, promoveu na quinta-feira (26), uma convenção especial voltada para os representantes comerciais da marca do Rio Grande do Sul, Paraná e Paraguai, em sua sede na cidade de Bom Princípio (RS). O encontro teve como objetivo apresentar em primeira mão a nova coleção Verão 2026, marcada por inovação tecnológica, propósito e uma estética impactante registrada em um dos cenários mais extremos do planeta: o Deserto do Atacama, no Chile.

Sob o conceito “Uma Jornada em Movimento”, e experiências imersivas para os participantes, a nova campanha será lançada com todos os detalhes em setembro, marcando a chegada da coleção Verão 2026. “A escolha do Atacama foi estratégica. O deserto é símbolo de resistência e reinvenção, e traduz perfeitamente o momento da marca”, destaca Julia Luft, coordenadora de marketing da Rala Bela, responsável por dirigir o shooting e produção audiovisual da campanha, fotografada em maio.

Tecnologia NFC nas peças

Durante a convenção, a equipe pode conferir detalhes da coleção, incluindo as peças-chave que estreiam uma das grandes apostas da marca: as etiquetas inteligentes com tecnologia NFC (Near Field Communication).

A inovação permite que, ao aproximar um smartphone da tag fixada à peça, o consumidor tenha acesso a conteúdos exclusivos, bastidores da campanha, informações da coleção e novidades — transformando o ato de vestir em uma experiência digital e conectada.

“A etiqueta NFC representa um novo ponto de contato entre consumidor e marca, indo além da estética para oferecer funcionalidade, informação e propósito”, afirma Symone Rech, consultora de pesquisa e tendências da Rala Bela.

Cenário simbólico e impactante

As fotos da campanha foram realizadas em locações icônicas como o Vale do Arco-Íris e a Cordilheira do Sal, explorando tanto a beleza única do deserto quanto a sua representatividade para um olhar mais comprometido com os impactos da moda na sociedade.

Segundo Marines Winter Luft, diretora criativa e CEO da Rala Bela, a coleção representa um marco na trajetória da marca. “Queremos que cada peça conte uma história, que una estilo, inovação e consciência. Essa campanha é sobre o futuro que desejamos construir — na moda e no mundo.”

Serviço:

Rala Bela

Instagram: @ralabelaoficial

Site: https://loja.ralabela.com.br/

