Acontece Mercado de veículos do RS registra alta de quase 9% no semestre, mas retração em junho acende alerta sobre perda de espaço nacional

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Tabela mostra emplacamentos de veículos no RS com alta no semestre e queda em junho. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado de veículos novos no Rio Grande do Sul teve retração de 14,46% em junho, com 13.385 emplacamentos. Apesar disso, o semestre fechou com alta de 8,92% em relação a 2024, totalizando 86.844 unidades. O desempenho, porém, ficou abaixo da média nacional (alta de 6,99%) e o Estado perdeu posição no ranking de vendas, caindo da 8ª para a 9ª colocação no acumulado e para a 10ª em junho, atrás até do Ceará. A participação gaúcha no mercado nacional caiu para 3,7%.

Entre os segmentos, o maior crescimento no semestre foi nos ônibus (+90,63%), seguido por caminhões (+12,63%) e comerciais leves (+12,79%). Já motocicletas seguem em baixa, com o RS apenas na 19ª colocação nacional. Em junho, todos os segmentos tiveram retração. O setor de eletrificados também caiu 17,45% no mês, mas soma alta de 50,81% no ano, puxado por modelos híbridos.

“Apesar do avanço no semestre, a perda de participação do RS no cenário nacional preocupa. Temos burocracia excessiva e custos maiores que em outros estados. Só para emplacar um carro novo, são exigidas duas vistorias físicas”, alerta Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS.

Ele ainda cita fatores como os alagamentos e a dificuldade de acesso a crédito para compra de motos. “A obtenção da CNH A também é cara no Estado. Precisamos modernizar o setor. O Renave, que ainda aguardamos, pode destravar o mercado de usados”, finaliza.

2025-07-04