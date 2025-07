Acontece Grupo Felice inaugura primeira loja Omoda & Jaecoo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Concessionária marca a chegada da empresa na capital gaúcha. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Grupo Felice inaugurou a primeira loja Omoda & Jaecoo em Porto Alegre, nesta quinta-feira (3). A concessionária marca a chegada da empresa na capital gaúcha. Com exclusividade, as marcas Omoda & Jaecoo, elétricos da montadora chinesa Chery, estão disponíveis aos gaúchos na rua Edu Chaves, próximo ao Aeroporto.

Os primeiros modelos expostos na loja são o Omoda E5, um SUV elétrico, e o Jaecoo 7, um SUV híbrido plug-in. Conforme o presidente do Grupo Felice, Elton Doeler, a expectativa para o segundo semestre é ampliar a quantidade de modelos disponíveis. “Estamos sempre inovando e o nosso planejamento é trazer novas marcas e modelos para a cidade de Porto Alegre”, adiantou.

Embora a abertura oficial tenha ocorrido somente em julho, a concessionária já operava desde maio. Segundo Doeler, havia grande expectativa dos consumidores para conhecer e comprar os veículos. Esse movimento fez com que algumas vendas começassem mais de um mês antes. “Gostamos de falar em metas de satisfação do cliente e, por isso, não tínhamos como deixar de atendê-los, mesmo com a loja em reforma”, justificou o empresário. Até o momento, foram comercializados 50 carros.

Além das novas marcas, o Grupo Felice traz a Porto Alegre o projeto Lembrança Viva, que presenteia os compradores com uma muda de árvore. Criada em 2021, a iniciativa já distribuiu, em quatro anos, mais de 15 mil plantas. Muitas delas mantêm viva a conexão entre os compradores e as lojas por meio do envio de relatos e fotografias pelos proprietários.

Trajetória do Grupo Felice

Criado em 1996 em Santiago, na região Central, o Grupo Felice nasceu a partir de uma concessionária Fiat. Depois disso, foram incorporadas novas marcas ao portfólio: Mitsubishi, Jeep, Ram, Volkswagen e, agora, Omoda & Jaecoo. Atualmente, a empresa conta com 31 concessionárias em diversas regiões do Estado – Sul, Noroeste, Fronteira Oeste, Campanha e Norte. Faz parte do grupo também a Felice Alimentos, indústria de arroz que comercializa as marcas Quality, São Pedro e Dona Branca.

2025-07-04