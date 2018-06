A arrecadação federal aumentou para 106 bilhões de reais em maio

Trata-se do melhor resultado para o mês de maio desde 2015. Além disso, esse é sétimo mês consecutivo em que a arrecadação federal registra alta real frente ao mesmo período do ano anterior. A última queda, nesse caso, foi verificada em outubro do ano passado, mas o resultado foi influenciado pela receita extra com a chamada “repatriação”, que inflou a arrecadação em outubro de 2016.

No acumulado dos primeiros cinco meses deste ano, a arrecadação soma R$ 603,4 bilhões, com crescimento real de 7,81% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses terminados em maio, o total arrecadado é de R$ 1,4 trilhão, uma alta de 3,65% sobre o período anterior.

A Receita Federal apontou, entre os principais fatores que impactaram o resultado em maio, o bom desempenho da produção industrial, venda de bens e venda de serviços, além do crescimento do valor em dólar das importações e da expansão da massa salarial.

Além disso, houve crescimento da arrecadação do Imposto de Renda e contribuição sobre o lucro de empresas que não pertencem ao setor financeiro e que recolhem pelo regime de estimativa, com alta foi de 34,06%. No mês passado, houve um impacto positivo de R$ 3,8 bilhões sobre a arrecadação dos chamados fatores não recorrentes (que não se repetem todos os anos) ou devido a mudanças na legislação.

Economia